Les chiffres qui montrent que ce Barça n'est pas vraiment d'attaque en Europe

Le Barça, qui rêve de remporter la Ligue des champions, mais doit améliorer ses stats offensives s'il veut y parvenir.

Le Barça peut se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des Champions en cas de succès au Nou Camp face au mercredi soir. Le club catalan a néanmoins un souci, il marque très peu en C1.

Ivan Rakitic ne retournera pas à Séville

L'article continue ci-dessous

Avec 4 buts en 4 sorties continentales, Barcelone déçoit cette saison dans cet aspect. Un doublé de Suarez, un but de Messi et un CSC signé par un joueur du Slavia Prague et c'est tout.

C'est le deuxième total le plus faible du Barça à ce point de la compétition dans toute son histoire en Ligue des Champions. 22 des 32 équipes engagées en C1 cette saison ont marqué plus que le club catalan.

La presse espagnole affirme notamment qu'Antoine Griezmann devra s'améliorer sensiblement et participer davantage...