Lionel Messi égale une marque de Thierry Henry

Le se rendait ce samedi sur la pelouse de Valladolid. Ce match a vu Lionel Messi lancer les siens sur la voie su succès en offrant la balle de 1-0 à Arturo Vidal. Cette passe décisive avait une signification particulière puisqu’il s’agissait de sa 20e cette saison.

Jusque-là, Messi n’avait encore jamais mis 20 passes décisives lors d’une seule saison de . Le sextuple Ballon d’Or a donc atteint ce total symbolique, et en comptant de surcroit 22 buts inscrits. Un joli « doublé » que seul un joueur avait réussi dans les grands championnats européens durant le siècle en cours.

20 - Barcelona’s Lionel Messi is the second player to score 20 goals (22) and provide 20 assists in a single season in the Top 5 European Leagues in the 21st century after Thierry Henry (24 goals and 20 assists in 2002/03 for . History. pic.twitter.com/Zy5bsplSoG