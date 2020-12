Valladolid – Barça, Lionel Messi détrône Pelé avec 644 buts pour le Barça

Après l’avoir égalé contre Valence, Messi a dépassé Pelé et devient le joueur ayant le plus marqué avec un même club.

Le n’est plus aussi dominant ces dernières années comme ce fut le cas au début des années 2010, mais il y a bien une chose qui ne change pas, c’est l’importance de Lionel Messi dans le club catalan. S’il a bien cherché à quitter les Blaugrana durant l’été avant de faire machine arrière pour ne pas se lancer dans un combat judiciaire avec son club formateur, l’Argentin est toujours aussi décisif.

Lionel Messi a inscrit son 644e but pour le Barça. Il a battu le record de buts marqués pour un seul club détenu par Pelé.



C'est un record que personne ne pensait jamais pouvoir battre et qui ne sera plus jamais battu. pic.twitter.com/QvVIdFRTf7 — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) December 22, 2020

Meilleur buteur de l’histoire du Barça depuis belle lurette, Messi est venu égaler un record vieux de presque cinquante ans, samedi contre Valence. Avec 643 buts pour les Blaugrana, il avait égalé Pelé et sa formidable histoire avec le Santos FC, l’ancien club de Neymar. Plutôt que de partager le trône avec le « Roi » comme joueur ayant le plus marqué avec un seul club pendant encore quelques temps, le n°10 barcelonais n’aura eu besoin que de trois jours de plus pour s’emparer seul de ce record.

Face au Valladolid, propriété d’un certain Ronaldo, Lionel Messi a mis ??? pour inscrire son 644eme but avec les Blaugrana. Sans Griezmann laissé sur le banc et dans un système en 3-5-2, Messi était encore plus qu’à l’accoutumé l’arme offensive numéro une des Blaugrana.

Il a d’abord bien cru y arriver après seulement dix minutes mais son enroulé est passé de peu à côté du but de Jordi Masip. C'est finalement Clément Lenglet qui a libéré le Barça au bout d'une vingtaine de minutes sur un centre de la Pulga. Passeur, l'Argentin, impliqué dans le deuxième but signé Braithwaite, voulait se montrer décisif en y allant de son but.

Et c'est ce qu'il est parvenu à accomplir à la 65e minute de la rencontre. Un tir croisé du gauche sur un service de Pedri pour entrer dans l'histoire.