Valentin Rongier en Equipe de France, la consécration pour l’homme à tout faire de l’OM

Le milieu de terrain de l’OM, Valentin Rongier, devrait être retenu ce mercredi par Didier Deschamps pour les prochains matches internationaux.

La saison de l’Olympique de Marseille s’achève en eau de boudin. Sauf peut-être pour l’un de ses hommes forts, en la personne de Valentin Rongier. Auteur d’une campagne très convaincante avec le brassard de capitaine autour du bras, ce dernier est en passe d’être récompensé par une première cape en Bleu.

Rongier dans la cour des grands

Selon les informations de RMC Sport, l’ancien nantais devrait en effet figurer ce mercredi dans la liste des convoqués par Didier Deschamps pour les deux premiers matches qualificatifs pour l’Euro 2024 (contre le Gibraltar, le 14 juin, et face à la Grèce, le 17 juin). Un bel aboutissement pour le natif de Mâcon, surtout qu’à 28 ans il avait presque perdu espoir de devenir international avec son pays.

La présence de Rongier parmi les convoqués est-elle vraiment une surprise ? Pas au regard de la campagne qu’il vient de réaliser avec Marseille. Sur la lancée du très bon exercice 2021/2022 et mis dans les meilleures prédispositions par son entraineur Igor Tudor, il a été d’une constance impressionnante ces derniers mois. En terme de minutes jouées, il a été l’Olympien le plus utilisé cette saison (3749 minutes) devant Pau Lopez et Jordan Veretout. Et, il est même le seul à avoir participé à l’ensemble des matches (47).

Ces chiffres ne disent pas tout de l’impact qu’a eu Rongier sur son équipe. C’est simple, il est devenu indispensable, voire irremplaçable. La paire qu’il composait au milieu avec Veretout constituait le socle des vice-champions de France. Et il n’y a pas que dans l’entrejeu qu’il a donné satisfaction. Quand il y avait des forfaits derrière, il a aussi su dépanner avec brio. Comme ce fut le cas à l’occasion du Classique contre le PSG en Coupe. Placé en charnière centrale, il a été l’un des meilleurs ce soir-là, bluffant totalement son coach.

Tudor avait plaidé sa cause

Tudor a d’ailleurs été le premier à militer pour sa présence en sélection. Son message, en mars dernier, n’avait pas été entendu par Deschamps. Cette fois, le patron des Bleus ne pouvait pas rester insensible à l'éclosion du blondinet. Peut-être a-t-il été contraint de se rendre à l’évidence en voyant Rongier figurer dans le onze type de la saison en Ligue 1 lors de la cérémonie des Trophées UNFP.

Ce mercredi, la liste tricolore pourrait donc avoir une forte connotation marseillaise. Rongier est susceptible d'être accompagné par Jordan Veretout, Mattéo Guendouzi et Jonathan Clauss. Un tir groupé qui rappellera l’époque où Marseille était la place forte du football français. Un joli clin d’œil au passé, qui interviendrait quelques jours après les célébrations du 30e anniversaire du sacre en Ligue des Champions.

Rongier n’a jamais baissé les bras

On ne sait pas encore comment se déroulera la première de Rongier avec le maillot frappé du coq, mais l’intéressé peut déjà être fier du chemin parcouru. Il peut aussi se féliciter d’avoir fait preuve de persévérance, car combien de milieux de terrain de qualité ayant fait leurs preuves en Ligue 1 sans jamais pouvoir toucher le Graal (Cheyrou, Balmont, Bodmer, Leroy, André). Le club des oubliés et dont le numéro 21 marseillais ne fait désormais plus partie.