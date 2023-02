OM : Tudor, Mbappé, PSG, équipe de France...les confessions de Valentin Rongier

Performant avec l'Olympique de Marseille depuis le début de la saison, le nouveau capitaine des Phocéens se met à rêver des Bleus.

Véritable couteau suisse de Jorge Sampaoli, Valentin Rongier s'est imposé comme un cadre sous Igor Tudor. L'ancien milieu de terrain du FC Nantes est indéboulonnable dans l'entrejeu de l'OM et est même devenu capitaine de l'équipe avec l'absence de Dimitri Payet dans le onze de départ. Valentin Rongier multiplie les bonnes performances et peut rêver d'une convocation en équipe de France, à l'instar de ses coéquipiers Jordan Veretout et Matteo Guendouzi. Dans une interview accordée à l'After Foot sur RMC, Valentin Rongier a confessé que c'est dans un coin de sa tête.

"L'équipe de France, c'est que du bonus"

"L'équipe de France ? C’est un objectif sans l’être. Pour moi, c’est que du bonus. Si jamais, un jour, j’ai la chance d’aller en équipe de France, ce sera une récompense et une fierté énorme. Mais je ne me fixe pas cet objectif-là, je ne me mets pas de pression particulière en me disant 'il faut que tu sois appelé'. Je joue avec l’OM, je suis épanoui, je joue quasiment tous les matchs, notre équipe est performante et c’est ça le principal", a analysé Valentin Rongier.

"Si ça doit venir, ça viendra. Et ça sera pour mon plus grand bonheur. Même si je n’ai jamais joué dans un autre championnat, je trouve que notre Ligue 1 est de plus en plus attractive. C’est un championnat qui devient vraiment exigeant et de haut niveau. Les joueurs étrangers qui arrivent à Marseille le disent: la Ligue 1 est un championnat compliqué", a ajouté le capitaine de l'OM.

"On voulait maintenir notre philosophie de jeu face au PSG"

C’est ce qu’on fait depuis le début de l’année, ce qu’on travaille toute l’année à l'entraînement. On est conditionnés pour ça. Dans notre tête, on sait qu’à chaque match on va aller étouffer nos adversaires. Notre entraîneur est quelqu’un qui a un style particulier et qui veut maintenir cette philosophie de jeu qui que ce soir en face.

Au lendemain de la défaite lors du Classique, Valentin Rongier a défendu le plan de jeu de son équipe en encensant Igor Tudor : "

"Peut-être que si on avait eu un bloc bas on aurait pu contre-attaquer et faire quelque chose, mais c’est ce qui nous a permis en Coupe de gagner contre eux et ce qui nous a permis d’en être là aujourd’hui en championnat. (...) Si on avait attendu bloc bas, qu’on avait pris des vagues tout le match et qu’on avait également perdu le match, vous auriez dit ‘pourquoi l’OM n’a pas gardé ses principes’", a ajouté le milieu de l'OM.

Enfin, Valentin Rongier a rendu hommage à Kylian Mbappé, auteur d'un doublé face à l'OM : "Kylian Mbappé ? Il faut le reconnaître: il va plus vite, il est plus fort, il est efficace. Quand tu regardes le match, la première occasion c’est but, la deuxième c’est passe et la troisième c’est encore un exploit. Force est de constater qu’hier soir, ils ont été supérieurs."