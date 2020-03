Ustari : "Le football serait injuste si Messi ne gagne pas de Coupe du Monde"

L'Argentin de Pachuca est catégorique : la plus grande star de son pays mérite de soulever le trophée le plus important du monde du football.

Le gardien argentin Oscar Ustari a déclaré qu'il serait injuste que Lionel Messi ne puisse pas profiter d'un succès en avant la fin de sa carrière. La star du a eu du mal à reproduire le même niveau de succès qu'il a connu en club avec sa nation, l'Albiceleste étant souvent proche de remporter un trophée mais échouant sur la dernière marche. Lionel Messi a vu l' terminer deuxième de la Coupe du monde 2014 et de la Copa America en 2015 et 2016, ce qui l'a conduit à se retirer temporairement de sa sélection.

Rapidement convaincu de revenir, Lionel Messi a ensuite vu l'Argentine éliminée en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018 avant de devoir se contenter de la troisième place de la Copa America 2019.

Oscar Ustari, qui a joué aux côtés de Messi aux Jeux olympiques de 2008 lorsque l'Argentine a remporté la médaille d'or, estime que le joueur de 32 ans mérite de lever la Coupe du monde après avoir souvent été dévasté lorsque son pays n'a pas été à la hauteur dans les compétitions.

"Je l'ai vu dévasté"

"Je ne doute pas que si Messi n'est pas champion du monde, le football serait injuste", a déclaré Ustari à Radio Mitre. "Douter de Messi est un non-sens. Les choses peuvent bien se passer ou pas, mais je peux vous dire que je l'ai vu pleurer comme un enfant à cause de ce qui se passait en équipe nationale. C'est très difficile d'être à sa place. Je me souviens que lors de la Copa America 2011, je me remettais de mon genou et, quand ils ont perdu, je suis allé voir Messi au site d'Ezeiza et je l'ai vu comme je ne l'avais jamais vu auparavant, dévasté".

L’ancien entraîneur de , Mauricio Pochettino, a également récemment exprimé son espoir que Messi puisse guider l’Argentine vers un triomphe en Coupe du monde, tout en révélant son rêve d’entraîner Messi aux Newell's Old Boys : "La Coupe du monde est un objectif énorme pour Messi et pour l'Argentine. J'espère qu'il arrivera à un grand moment. Sa présence sera une reconnaissance de la génération qui méritait quelque chose de plus. L'Argentine va bien arriver pour se battre pour le titre en Coupe du Monde".

Alors que Messi rêve depuis longtemps de lever la Coupe du monde, il a souligné l'année dernière qu'il n'envisagerait pas d'échanger le succès de son club contre la gloire internationale. "J'aurais adoré être champion du monde", a déclaré Messi à TyC Sports. "Mais je ne pense pas que je changerais quoi que ce soit d'autre dans ma carrière. C'est ce qu'on m'a donné, ce que Dieu m'a donné. C'est ce que c'est. Je ne pouvais pas rêver de tout ce que j'ai vécu après. C'était bien plus grand que tout ce que j'aurais pu imaginer".