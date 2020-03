Cafu : "Neymar est plus fort que Messi en technique"

Le vainqueur de la Coupe du monde a salué les compétences de son compatriote et a évoqué son rôle de leader.

L'attaquant du Neymar est le joueur le plus doué de la planète sur le plan technique, explique Cafu, estimant que même l'icône de Barcelone Lionel Messi est derrière le Brésilien en ce qui concerne le talent balle au pied.

EXCLU - Florian Maurice à Rennes, ça se précise

L'article continue ci-dessous

"Techniquement, Neymar est le meilleur joueur du monde. Aujourd'hui, au niveau technique, personne ne peut battre Neymar. Même pas Messi, bien que je sois fan de lui. Mais il ne le surpasse pas en termes de qualité technique", a confié l'ancien international brésilien à Fox Sports.

Plus d'équipes

Cafu a évoqué le rôle de leader confié à Neymar en sélection et estime qu'il s'agit d'une erreur de casting.

«Aujourd'hui, je ne vois personne dire à Neymar:« Oh, ne fais pas ça »ou« Fais ça ». Personne ! «Ils lui ont confié cette responsabilité, et ce n'est pas son profil. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, mais parce que ce n'est pas son profil. L'avez-vous déjà vu aller vers Thiago Silva et Tite dans une discussion et résoudre la situation? Non, car ce n'est pas son profil. », a anlysé Cafu.