United s'attend au départ de Pogba mais pourrait proposer une prolongation

Le départ de Paul Pogba en fin de saison semble de plus en plus probable après les déclarations récentes de son entourage.

s'attend à ce que Paul Pogba quitte le club cet été, mais de nombreuses complications pourraient forcer à un compromis de la part du joueur. Le champion du monde est toujours absent après avoir fait le choix de se faire opérer au début de l'hiver et n'a fait son retour à l'entraînement que cette semaine après avoir travaillé seul à Dubaï pendant le break (quand ses coéquipiers étaient en ).

Juste avant la rencontre à lundi dernier, son agent Mino Raiola s'en est pris à Ole Gunnar Solskjaer, menant à une passe d'armes entre les deux hommes sans que le joueur n'intervienne.

Avant cela déjà, en privé, le club se faisait à l'idée de voir partir celui qui était le joueur le plus cher de l'histoire à son arrivée dans le nord de l' . Ed Woodward ne souhaite pas le voir partir pour une somme inférieure aux 110M€ investis en 2016, tandis que le , principal club intéressé, ne souhaiterait pas mettre plus de 60M€ sur la table.

Pire, United pourrait devoir se passer des revenus de la pour une deuxième année consécutive l'an prochain, ce qui rendrait chaque rentrée d'argent d'autant plus importante dans l'objectif de se renforcer dans le secteur offensif, avec notamment Jack Grealish. En ce sens, ils ne peuvent guère se permettre de laisser partir Pogba pour une indemnité réduite tout en poursuivant leur stratégie de reconstruction.

Le Real Madrid et la cherchent de plus en plus à tirer profit de leurs stratégies de recrutement sur le long terme et Pogba n'a pas fait grand-chose pour convaincre les recruteurs de sa valeur. Il existe d'autres cibles plus convaincantes, comme Kylian Mbappe dans le cas de Madrid.

Cela pourrait toutefois changer si Pogba parvient à recréer sa forme de de 2018 lors du Championnat d'Europe de cet été. Mais c'est loin d'être garanti, surtout si Bruno Fernandes est capable d'apporter sa contribution au processus de création de United. Il serait moins nécessaire pour Solskjaer de répondre au désir de Pogba de revenir en forme avant le tournoi.

Ces complications expliquent peut-être pourquoi les rumeurs d'un nouveau contrat, même mentionnées par Raiola, n'ont pas disparu. Pour United, il protégerait la valeur de revente d'un joueur qui est encore lié au club pour deux saisons. Pour Pogba et Raiola, il s'agirait d'une sorte de compensation pour ne pas avoir obtenu le transfert qu'il semble désirer depuis deux saisons.