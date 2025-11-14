Une statue pour Messi au Barça ? L'immense honneur

Le joueur de 38 ans devrait mettre un terme à sa carrière dans les prochaines années et espère alors revenir en Catalogne, ce qui lui ouvrirait la voie à un retour au club.

À ce sujet, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a clairement indiqué qu'il serait ravi de voir Messi s'impliquer auprès du club après sa retraite, comme il l'a déclaré jeudi lors du lancement d'un livre (via Sport).

« Je suis certain que Messi sera pressenti pour un retour au FC Barcelone. Quand il aura terminé sa carrière professionnelle à l'Inter Miami, je ne sais pas ce qu'il fera, mais il sait que les portes du Barça lui sont ouvertes. Je l'ai dit l'autre jour, nous avons un respect et une admiration absolus, il mérite le plus bel hommage du monde de la part du FC Barcelone. »

Laporta : Il serait juste que Messi ait sa statue.

Laporta a également confirmé que des projets sont déjà en cours pour honorer Messi, qui recevra un hommage du FC Barcelone le moment venu, avec une statue au Camp Nou.

« Au sein du conseil d'administration, avec mes collègues, nous pensons toujours qu'il faut faire plus pour Messi. Il devrait avoir une statue au Camp Nou, comme Cruyff et Kubala. Il serait juste que Leo ait aussi la sienne. Il fait partie de ces joueurs emblématiques qui nous ont tous marqués.

« Nous y travaillons. Bien sûr, l'accord de la famille est nécessaire. Le moment venu, une fois le projet de la statue finalisé, nous le proposerons. En tant que supporters du Barça, nous y tenons beaucoup. Je pense que tous les supporters du Barça rêveraient d'une statue de Leo Messi aux côtés des grandes figures de l'histoire du club. »