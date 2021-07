Une pétition pour faire rejouer France - Suisse a atteint plus de 240.000 signataires !

La France a déjà été éliminée de l'Euro c2020, mais plus de 240 000 fans auraient signé une pétition pour forcer l'UEFA à rejouer le fameux 8e de finale contre la Suisse.

Les gardiens doivent garder au moins un pied sur la ligne de but face à un penalty, mais les supporters français se sont plaints que Yann Sommer n'ait pas respecté la règle lors du tir au but de Kylian Mbappé, qui a été sauvé par le portier du Borussia Mönchengladbach pour sceller la qualification de la Nati pour les quarts de finale de la compétition.

Comme le rapportent divers médias comme RTL Sport, ce sont plus de 240 000 personnes qui ont signé une pétition pour que le match soit rejoué.

Bien que la France menait 3-1, la Suisse a effectué un retour et a égalisé pour envoyer le match en prolongation, puis aux tirs au but, où Mbappé n'a pas pu battre Sommer lors du dernier tir crucial.

L'UEFA ne semble pas disposée à accepter de rejouer le match, car elle est convaincue que l'arbitre et les officiels de la VAR ont pris la bonne décision.

L'article continue ci-dessous

Selon différents médias, l'avenir du sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a été remis en cause.

L'élimination prématurée de l'équipe de France a mis à mal le statut d'intouchable du natif de Bayonne. Même Noël Le Graët, son plus grand soutien, s'est montré assez prudent au moment d'évoquer l'avenir de Didier Deschamps au lendemain de la défaite contre la Suisse.

Sous contrat jusqu'à fin 2022, Didier Deschamps serait motivé à l'idée d'aller au bout de son contrat et ne compte pas démissionner après l'échec de l'Euro 2020. Le sélectionneur des Bleus a même, au contraire, un désir de revanche et ne compte pas juste s'accrocher à sa place sur le banc de touche, mais bel et bien tout mettre en oeuvre pour défendre le titre de champion du monde acquis en 2018 en Russie au Qatar l'année prochaine.