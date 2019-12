Une offre de Monza (Serie C) pour Ibrahimovic

Le club de troisième division, dirigé par l'ancien directeur général du Milan, tente de convaincre l'attaquant suédois de le rejoindre cet hiver.

Zlatan Ibrahimovic s'est vu offrir l'opportunité de rejoindre d'anciennes connaissances en Serie C : Silvio Berlusconi et Adriano Galliani pour un contrat de deux ans et demi. Ce dernier, ancien directeur général des Rossoneri, a déclaré qu'il avait parlé avec le Suédois dans une tentative audacieuse de l'attirer en Serie C.

La confirmation de cette offre intervient après que l'ancien propriétaire milanais Berlusconi, qui a acheté Monza en 2018, ait publiquement exprimé son désir de retrouver Ibrahimovic. Lequel est annoncé en après son départ de Los Angeles.

"Après que Berlusconi m'ait donné un mandat, j'ai fait l'offre à [l'agent d'Ibrahimovic] Mino Raiola, a déclaré Galliani, maintenant président de Monza, au Corriere della Sera. Il m'a suggéré d'en parler directement avec Zlatan, avec qui je discute tous les soirs."

Galliani explique ensuite comment il compte convaincre l'ancien parisien : "Vient avec nous, reste six mois en Serie C. Ensuite l'an prochain nous montons en Serie B et dans deux ans nous sommes en ."

Monza est en bonne voie pour être promu cette saison, mais la signature d'Ibrahimovic représenterait quand même une grande surprise. L'attaquant suédois a plutôt été evoqué du côté de ou du Milan ces dernières semaines.

De son côté, a affirmé avoir abandonné par la voix de son directeur Walter Sabatini à Tuttomercatoweb : "Ibrahimovic ne viendra pas à Bologne. Il a fait d'autres choix."