PSG - Ibrahimovic prévient Mbappé : "C’est dur de garder la tête froide"

Ancien attaquant du PSG, Zlatan Ibrahimovic apprécie particulièrement le profil de Kylian Mbappé, qui devra toutefois continuer "de travailler dur".

Deuxième meilleur buteur de l'histoire du avec 156 buts marqués sous les couleurs du club, Zlatan Ibrahimovic est devancé de 40 buts par Edinson Cavani, l'Uruguayen ayant inscrit son 196ème but en faveur des Champions de jeudi soir, contre Galatasaray (5-0).

Légende du PSG et du football mondial, Zlatan Ibrahimovic garde un oeil attentif sur les performances de son ancien club. Et forcément, en tant qu'attaquant, le Suédois a une attention toute particulière pour les prouesses d'un certain Kylian Mbappé, 20 ans seulement mais déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde.

"J’espère qu’il aura toujours faim"

Pour la version italienne du magazine GQ, celui qui pourrait prochainement retourner en après une aventure réussie du côté de Los Angeles a évoqué le jeune français. Un joueur capable de le pousser à allumer son téléviseur pour regarder les matches.

"Mon joueur préféré ? Ça a toujours été Ronaldo. Le vrai, le Brésilien. Quand il jouait, tout le monde voulait le copier. Il avait un style trop élégant. C’est lui qui m’a fait regarder les matches à la télé. Aujourd’hui, je n’en vois plus beaucoup. Peut-être Mbappé, qui sort du lot", a jugé Zlatan Ibrahimovic.

"Il fait la différence, il est jeune, on espère qu’il continuera de travailler dur. C’est déjà une star. J’espère qu’il aura toujours faim et qu’il sera toujours passionné par le foot, pour continuer à progresser et accomplir encore plus. C’est dur de garder la tête froide", a ensuite ajouté l'ancien de l' , de l'Inter ou encore du . Des propos qui ne devraient pas manquer de faire plaisir au principal intéressé, Zlatan Ibrahimovic n'étant pas du genre à faire des compliments facilement.