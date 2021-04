Une frayeur pour Kingsley Coman

Le Français Kingsley Coman n’a participé qu’à une mi-temps du match du Bayern contre l’Union Berlin, ce samedi en Bundesliga.

Tout comme le PSG, le Bayern Munich n’est pas épargné par les blessures en ce moment. Ce samedi, Kingsley Coman a aussi été immobilisé en raison d’un problème contracté à la cuisse.

On jouait trois minutes de jeu lorsque l’international tricolore s’est plaint d’un souci. Après s’être fait soigner par le médecin du club, il a pu reprendre le match. Et il est même resté sur le terrain jusqu’à la pause, en tentant notamment quelques accélérations. Mais, il n’est pas revenu pour le second acte de la partie.

L'article continue ci-dessous

Selon les informations émanant d’outre-Rhin, son remplacement par Leroy Sané était surtout faite par précaution et qu’il n’y aurait rien de grave le concernant. Toutefois, il faudra certainement attendre un communiqué du club, ou une sortie d’un dirigeant, pour en être complètement sûr.

L’infirmerie du Bayern ne désemplit pas

En attendant, il ne serait pas incongru d’ajouter le nom de l’ancien parisien dans la liste des indisponibles des champions d’Allemagne. Une liste dans laquelle figurent Robert Lewandowski, Niklas Sule, Serge Gnabry, Leon Goretzka et Lucas Hernandez. Hansi Flick va avoir du mal à composer un onze compétitif pour le match retour contre Paris en Ligue des Champions.

Cette saison, Coman a déjà été arrêté à cinq reprises en raison de problèmes physiques, quatre fois à cause des soucis musculaires et une fois en raison d’une quarantaine. Au total, il a raté 6 matches de sa formation.