Une autre star du Barça rejoint Messi à Miami !

L'Inter Miami a annoncé la signature de l'ancien héros de Barcelone Jordi Alba, qui retrouvera Lionel Messi et Sergio Busquets en Major League Soccer.

L'Inter a annoncé l'acquisition d'Alba, dans la foulée des accords conclus avec Messi et Busquets. Il a signé un contrat d'une saison, mais le club a la possibilité de le prolonger d'une année supplémentaire. Alba ne sera peut-être pas le dernier ancien joueur de Barcelone à partir, des rapports suggérant que Miami veut tenter Andres Iniesta pour jouer en MLS.

Alba est devenu une légende à Barcelone, où il a joué entre 2012 et 2023, remportant six fois la Liga ainsi que la Ligue des champions. Il a également remporté l'Euro 2012 avec l'Espagne.

Le directeur sportif Chris Henderson a déclaré : "Jordi est un joueur accompli, dynamique et expérimenté que nous sommes ravis d'acquérir pour continuer à renforcer notre équipe. Il a prouvé depuis plus d'une décennie qu'il était l'un des meilleurs latéraux du sport grâce à sa solidité défensive et à sa capacité à contribuer à l'attaque. Nous savons qu'il aidera l'Inter Miami à atteindre les objectifs du club cette saison et au-delà".