Une ancienne gloire d'Arsenal réclame Pochettino

Débarqué de Tottenham cette semaine, Mauricio Pochettino ne devrait pas manque de propositions.

Mardi soir, Mauricio Pochettino a été viré de son poste d’entraineur à Tottenham. L'Argentin est donc libre, mais il ne devrait pas le rester très longtemps.

Le et le se seraient positionnés pour attirer sur le banc l’ancien manager des Spurs comme l'a indiqué le Sun. Les Catalans cherchent à anticiper le départ d’Ernesto Valverde, dont la position est devenue de plus en plus fragile. Quant aux Bavarois, ils sont activement en quête d’un grand entraineur. L’intérim de Hansi Flick a été prolongé, mais c’est surtout pour permettre à la direction de travailler sereinement sur ce dossier et faire le bon choix.

Mais Pochettino pourrait également rebondir en , dans un championnat où il n'a plus à faire ses preuves. Ancienne gloire d' , Martin Keown estime que le désormais ex-coach des Spurs a toutes les qualités pour briller à Arsenal.

"Inutile de paniquer à Arsenal, même si nous n’en sommes pas loin puisque nous ne vivons pas la meilleure des saisons. Mais les dirigeants à la tête du club devraient sérieusement envisager Pochettino. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait à , pour la façon dont il a fait grandir ces jeunes joueurs, sans dépenser beaucoup d'argent. (...) Je pense qu'Arsenal devrait être intéressé s'ils veulent faire un pas en avant".

Des propos parlants si l'on prend en compte la rivalité entre Arsenal et Tottenham, qui est la plus forte à Londres.