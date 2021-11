Un Russe à la tête de l’AS Saint-Etienne ?

L’ASSE a-t-il enfin trouvé son nouveau mécène ? Après avoir longtemps flirté avec un prince cambodgien, le club forézien pourrait devenir la propriété de l’homme d’affaires russe Roman Dubov. Selon une information de L’Equipe, ce milliardaire est enclin à débourser 100M€ pour s’installer à la tête du club le plus titré en Ligue 1.

C’est par le biais de son entreprise, le Total Sports Investments, que Dubov envisage de s’implanter dans le Forez. Les négociations avec l’actuelle direction de l’ASSE auraient déjà débuté et vont bon train. L’intéressé était même présent dimanche à Geoffrey-Guichard pour assister au match des Verts contre le PSG (1-3). Et il n’était pas seul. Sept personnes l’accompagnaient sur l’invitation de Roland Romeyer, le président du directoire de l’ASSE.

Michel Salgado comme allié

Parmi les gens qui travaillent pour Dubov il y a l’ancienne légende du football espagnol, Michel Salgado. Ce dernier était aussi présent au Chaudron pour assister au match du jour. D’aucuns pensaient que c’était parce qu’il était ami avec Sergio Ramos, l'arrière parisien. Mais, il n’en est rien. L’ex-joueur du Real « représentait » bien la direction de l’ASSE. Ou plutôt l’éventuelle future direction stéphanoise.

L'article continue ci-dessous

Après la rencontre, Salgado a même pris la peine de répondre aux questions journalistes. Il n’a cependant pas vendu la mèche concernant une quelconque opération de rachat. Il s’est juste contenté de donner son avis d’ancien footballeur et observateur assidu concernant le niveau de la Ligue 1.

La précédente expérience de Dubov dans le football a été un échec

Dubov a déjà investi dans le football par le passé, mais ce ne fut pas une expérience très réussie. Au contraire, ce fut même un véritable fiasco. En 2011, il avait racheté le club anglais de Portsmouth FC, pensant faire aussi bien que son compatriote Alexander Gaydamak. Au bout de quelques mois, il a quitté le navire et les Pompeys ont été placés en redressement judiciaire. Ils ont dû être relégués en League Two (4e division) et repartir de zéro grâce aux efforts de leurs supporters.

Cet épisode ne semble guère décourager l’ASSE, pas plus que le KPMG, le cabinet d’audit et de gestion chargé d’éplucher les candidatures au rachat du club forézien. Il faut dire que l’offre de 100M€ a de quoi faire tourner les têtes, surtout qu’elle permettrait de renflouer les caisses de l’équipe première tout en couvrant l’opération rachat. Et puis, la somme en question est nettement supérieure à ce qu’ont proposé auparavant Markarian et Roussier, les autres prétendants au trône de l’ASSE.