ASSE-PSG - Michel Salgado : "Sergio Ramos a été phénoménal"

Ce samedi, Michel Salgado était au stade Geoffroy-Guichard pour assister à la rencontre entre Saint-Etienne et le PSG. L'ancien latéral du Real Madrid a joué pendant quatre saisons avec Sergio Ramos entre 2005 et 2009.

Sur Sergio Ramos

« Après tout ce qui a été dit sur sa condition physique, il a été phénoménal, surtout la récupération. C'était compliqué à cause de la pression qu'il avait. Mais comme je l'ai constaté pendant dans le match, avec l'expérience qu'il a, il a même joué facile. Il a été performant malgré le froid et une bonne équipe de Saint-Etienne. Il est content de ses débuts. »

Sur Neymar

« J'espère que sa blessure n'est pas très grave. C'est le seul point noir du match pour le PSG. »

Sur la Ligue 1

« Tout d'abord, il faut être réaliste avec la Ligue 1. La Ligue 1 semble être facile mais ce n'est pas le cas. Physiquement, c'est un championnat très dur et exigeant et on l'a vu aujourd'hui. Vous ne pouvez pas gagner le match juste parce que vous avez une équipe forte. Il est vrai que le PSG a une pression particulière à chaque match, mais la plus grande pression qu'il aura sera celle de la Ligue des champions. C'est la preuve que ce club a un effectif spectaculaire. »

Sur Lionel Messi et sur la Ligue des champions

« Nous devons voir comment Messi va s'adapter au rythme du championnat français qui est différent de celui de la Liga. Mais ça devrait aller de mieux en mieux. Le PSG une très bonne équipe sur le plan individuel, très difficile à battre. Manchester City est une équipe qui joue très bien collectivement, mais est très impressionnante sur le plan individuel. Le PSG sera difficile à battre en Ligue des champions. »

Sur les points communs entre le PSG 2021 et le Real Madrid des Galactiques

« Les deux équipes se ressemblent d'une certaine façon. Le PSG recrute les meilleurs joueurs à chaque poste : Messi, Mbappé, Di Maria, Sergio Ramos ! Et puis il y a les gars au milieu de terrain qui me font penser à Makelele : Gana Gueye et Danilo Pereira ont un peu le style de Makelele. Mais jouer contre Zidane et Ronaldo « el gordito » (le grassouillet en v.f.) était difficile. Et contre Michel Salgado ? Aussi (rires) ».