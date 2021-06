Un retour au FC Barcelone ? Adama Traoré répond

L'ailier des Wolves est un produit du célèbre système de La Masia et laisse la porte ouverte pour un retour aux sources en Catalogne.

Adama Traoré est intrigué par les discussions sur la mise en place d'un retour au FC Barcelone, l'ailier des Wolves étant prêt à discuter d'un éventuel transfert en Catalogne avec ses représentants. Les spéculations concernant un retour au Camp Nou font rage autour de l'attaquant international espagnol depuis un certain temps, lui qui est un pur produit du célèbre système de La Masia et ayant vu par la suite sa réputation augmenter en Angleterre.

Avec le départ de Nuno et une dernière saison un peu moins aboutie, une place de titulaire n'est plus garantie pour le joueur de 25 ans à Molineux et, après s'être frayé un chemin dans l'équipe d'Espagne, un retour aux sources pourrait encore être envisagé pour le natif de Catalogne. Interrogé par RAC1 sur les rumeurs d'un retour au FC Barcelone, Adama Traoré a déclaré: "Barcelone est ma maison. J'y ai grandi et j'y suis resté 10 ans".

"Je dois discuter avec mes agents et voir de quel rôle le Barça me propose pour un retour", a ajouté l'international espagnol. Adama Traoré n'a fait que quatre apparitions en professionnel en match officiel pour le Barça avant de décider de tenter sa chance ailleurs. Aston Villa l'a fait venir en Angleterre à l'été 2015, mais il a subi la relégation lors de sa première saison avec le club et a été transféré à Middlesbrough un an plus tard.

Les compteurs remis à zéro à Wolverhampton

L'article continue ci-dessous

Une autre descente en Championship a été subie avec Boro, mais les Wolves ont offert au talent brut un retour dans l'élite du football anglais en 2018. Adama Traoré a disputé 131 apparitions dans les West Midlands, enregistrant 10 buts en cours de route. Ses performances lui ont permis de rejoindre l'équipe d'Espagne et d'évoluer sur la scène internationale. L'ailier va chercher à briller lors de l'Euro 2020 afin que l'intérêt des clubs à son encontre continue de croître.

Goal a appris en mai qu'Adama Traoré était en pourparlers pour signer un nouveau contrat chez les Wolves. Cependant, aucun document n'a été signé et son contrat actuel doit expirer à l'été 2023. Les Wolves n'ont donc aucune pression pour le vendre cet été, mais il y a eu des changements sur et en dehors du terrain à Molineux et cela pourrait voir les plans de l'international espagnol modifiés pour le futur.

Bruno Lage est désormais sur le banc de l'équipe de Premier League, ayant hérité des rênes détenues jusqu'alors par Nuno Espirito Santo, et il reste à voir ce qu'il compte faire de Traoré. Le discours du Barça semble prêt à traîner, mais les géants de la Liga sont actuellement bien approvisionnés en talents offensifs - avec Memphis Depay et Sergio Aguero ajoutés à ces rangs cet été - et il se peut que Traoré doive retarder ses plans concernant un retour à la maison.