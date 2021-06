Memphis Depay évoque sa signature au FC Barcelone

L'attaquant était attendu depuis longtemps pour rejoindre l'équipe catalane mais a signé un contrat étonnamment court.

Memphis Depay dit que lui et Barcelone sont satisfaits de la durée du contrat qu'il a signé avec le club. Le transfert de la star néerlandaise au Camp Nou a été confirmé samedi après une longue période de spéculation. Memphis Depay était déjà lié à l'équipe catalane l'été dernier et à nouveau en janvier, mais Lyon ne voulait pas le laisser partir en le bradant, l'international néerlandais a donc dû attendre la fin de son contrat cet été pour rejoindre gratuitement le Barça.

L'annonce de la signature d'un contrat de deux ans avec le club catalan en a surpris plus d'un, mais l'attaquant affirme que toutes les parties sont d'accord avec ce contrat. "Nous l'avons fait avec les avocats et avec le Barça, nous en étions tous les deux satisfaits", a-t-il déclaré à NOS après la victoire des Pays-Bas contre la Macédoine du Nord lorsqu'on lui a demandé pourquoi il ne s'était engagé dans le club que jusqu'en 2023.

L'ancien ailier du PSV et de Manchester United considère son passage aux géants espagnols comme une récompense pour sa persévérance après avoir traversé des périodes difficiles dans sa carrière. "Bien sûr, c'est un rêve de jouer pour un si grand club. Ma carrière a connu des hauts et des bas, j'ai eu de bons et de moins bons moments", a-t-il déclaré. "J'ai essayé de riposter et le fait que cela rapporte maintenant me montre qu'il faut continuer à se battre et à croire en soi. J'en suis fier et c'est quelque chose sur quoi je me concentrerai après mes vacances."

Depay retrouve De Jong et Koeman

Le joueur de 27 ans fera équipe avec son ancien sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman au Barça. Les deux hommes ont travaillé ensemble pendant près de deux ans pendant le mandat de l'entraîneur 58 sur le banc des Oranjes avant de déménager au Camp Nou l'été dernier, avant la fin de son contrat avec les Bataves et sans pouvoir disputer le championnat d'Europe qui a été reporté d'un an en raison du Covid-19.

Le transfert verra également Memphis Depay travailler avec son coéquipier en sélection nationale, Frenkie de Jong, qui a impressionné lors de sa première saison au Camp Nou. Le capitaine néerlandais Georginio Wijnaldum qui devait rejoindre le Barça, a fini par signer pour le Paris Saint-Germain et n'évoluera donc pas aux côtés des deux hommes.

Memphis Depay a été une figure cruciale dans le bilan parfait des Pays-Bas en phase de groupes au championnat d'Europe. Il a converti un penalty alors qu'ils battaient l'Autriche 2-0 lors du deuxième match et a fait partie intégrante de la victoire 3-0 contre la Macédoine du Nord mercredi. Memphis Depay a ouvert le score en première mi-temps après une belle combinaison de Donyell Malen puis a permis Wijnaldum d'inscrire deux buts.