Un prix exorbitant pour Darwin Nunez

Liverpool est la dernière équipe à s'intéresser à l'attaquant de Benfica Darwin Núñez et serait prêt à payer 100 millions d'euros.

Selon The Guardian et Fabrizio Romano, Benfica estime la valeur de Núñez à 100 millions d'euros, mais Liverpool serait prêt à payer 80 millions d'euros plus 20 millions d'euros en complément pour s'attacher les services de l'attaquant très coté.

Le club de Premier League Manchester United est également intéressé par l'Uruguayen, qui serait désireux de rejoindre Anfield.

Manchester United a discuté avec les représentants du joueur pour qu'il rejoigne le nouveau manager Erik Ten Hag au club.

Liverpool attend une décision du géant portugais Benfica et ne veut pas entrer dans une guerre d'enchères pour remplacer Sadio Mané, qui veut rejoindre le Bayern Munich.

Liverpool a rejeté l'offre initiale du Bayern pour l'attaquant sénégalais et souhaite obtenir plus de 40 millions d'euros du club de Bundesliga.

Mané n'a plus que 12 mois à tirer de son contrat. Ses partenaires d'attaque Mohamed Salah et Roberto Firmino entrent également dans la dernière année de leur contrat.

L'avantage de Liverpool par rapport à United est qu'il peut offrir une place en Ligue des champions lors de la saison 2022-23. Núñez a impressionné le manager des Reds, Jurgen Klopp, en marquant pour Benfica lors des deux quarts de finale de la Ligue des champions contre Liverpool en avril.

En 28 apparitions en championnat pour Benfica lors de la campagne 2021/22, Núñez a superbement mené la danse, marquant 26 fois et enregistrant quatre passes décisives.