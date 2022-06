Un prix de consolation pour Cristiano Ronaldo

La star portugaise, Cristiano Ronaldo, vient d’être désignée en tant que meilleur joueur de la saison à Manchester United.

Cristiano Ronaldo a été élu joueur de la saison à Manchester United, l’année suivant son retour au club.

Lors de son premier passage à United, Ronaldo a remporté le prix convoité lors de trois campagnes - 2003/04, 2006/07 et 2007/08. Auteur d’un come-back convaincant, l'icône portugaise a donc hérité des votes des fans et a reçu une nouvelle fois la fameuse récompense. Il réussit la passe de quatre, ce qui constitue un record.

Ronaldo comme De Gea

David De Gea est le seul autre Red Devil à avoir l’honneur d’être primé à quatre reprises pour le trophée Matt Busby, nommé en l’honneur d’une des gloires du club.

Alors que collectivement l’équipe a pataugé, le quintuple Ballon d’Or a connu une campagne exceptionnelle, inscrivant 24 buts toutes compétitions confondues et défiant tous ceux qui doutaient que le joueur de 37 ans puisse encore être performant dans le football anglais après ses longs séjours en Espagne et en Italie.

𝗢𝘂𝗿 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼𝘂𝘁 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗿 👏



You've voted @Cristiano as our Sir Matt Busby Player of the Year 🤩🏅#MUFC | @adidasfootball — Manchester United (@ManUtd) June 4, 2022

La majorité des buts de Ronaldo - 18 - ont été inscrits en Premier League, ce qui le place en troisième position du classement des buteurs derrière Mohamed Salah et Son Heung-min, qui se partagent le Soulier d'or.

Cristiano a réalisé un certain nombre de matches impressionnants avec MU, notamment ses triplés contre Tottenham Hotspur et Norwich City, et sa deuxième entrée en jeu contre Newcastle United, où il a inscrit un doublé devant le public enthousiaste d'Old Trafford.

En plus de ses exploits en championnat, l'attaquant portugais a marqué six buts en Ligue des champions, démontrant une fois de plus sa capacité à se montrer à la hauteur de la plus prestigieuse des compétitions.