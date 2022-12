Un prix abusé pour Joao Felix, le PSG st prévenu !

L'Atletico Madrid a entamé son retour en Liga par une victoire 2-0 sur Elche, jeudi soir.

Malgré les intenses spéculations autour de son avenir, Joao Felix a été titularisé par Diego Simeone pour la première fois en Liga depuis la mi-septembre.

Cette décision s'est avérée judicieuse. Felix a marqué le but de la victoire et, associé à Antoine Griezmann et à Pablo Barrios, le Portugais a été l'un des meilleurs joueurs de la soirée. Felix a débuté en tant que membre du trio de tête avec Griezmann et Alvaro Morata, mais avec les deux meneurs de jeu en retrait et à l'intérieur, plutôt que comme ailiers. Comme ce fut le cas avec le Portugal lors de la Coupe du monde, cela a semblé convenir à Félix.

La signature record de l'Atlético de Madrid est toujours attendue en janvier ou en été, après que le PDG Miguel Angel Gil Marin ait déclaré aux journalistes qu'il avait demandé à partir. Sa destination probable serait la Premier League, a déclaré Fabrizio Romano à Caught Offside dans son Daily Briefing exclusif.

"Pas encore, Jorge Mendes est en train de parler avec des clubs anglais pour trouver la bonne solution. On en reparlera dans les prochaines semaines. "

"L'Atletico Madrid envisage Borja Iglesias du Betis Séville, mais il n'y a toujours pas d'accord."

L'attaquant du Betis, Borja Iglesias, a publiquement répondu aux spéculations sur le chemin de l'entraînement mardi, expliquant qu'en ce qui le concerne, il n'y avait pas de discussions. Il semble qu'il y ait un certain intérêt de la part de l'Atleti.

Cela ne se produirait probablement que si Felix partait. Étant donné que l'Atleti demandera probablement plus de 100 millions d'euros pour lui, cela pourrait bien dépendre s'ils sont satisfaits de le laisser partir en prêt dans un premier temps, ou s'ils exigent un transfert sec.