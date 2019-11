Sondage - Pour vous, l'OM ne finira (toujours) pas sur le podium

Sur ses différents réseaux sociaux, Goal France vous avait demandé si, pour vous, l'OM a les moyens de finir sur le podium. La réponse est non...

Battu ce mercredi à Monaco (2-1) et éliminé dès les seizièmes de finale de la Coupe de la ligue pour la première fois depuis 2015, l' reste dans le même temps sur une seule victoire en six journées de championnat.

Une mauvaise série qui questionne sur la capacité de l'effectif marseillais à atteindre son objectif principal, à savoir retrouver la la saison prochaine. C'est pourtant dans ce but qu'André Villas-Boas est arrivé sur le vieux port cet été pour suppléer Rudi Garcia.

L'article continue ci-dessous

Dépassés lors du Classique au Parc des Princes la semaines dernière (0-4), les coéquipiers de Dimitri Payet vont pouvoir se frotter à un concurrent direct ce samedi (17h30) puisqu'il reçoivent au Vélodrome. Le vice-champion de en titre, actuel troisième de , constituera un vrai test pour l'OM - qui recevra le week-end prochain - même si les hommes de Christophe Galtier n'ont toujours pas gagné à l'extérieur cette saison.

Pour vous, Marseille ne finira (toujours) pas sur le podium cette saison

À l'approche de ce match décisif pour le club phocéen, Goal France vous avait donc posé une question simple vendredi matin sur ses différents réseaux sociaux : l'Olympique de Marseille a-t-il les moyens de terminer la saison sur le podium en fin de saison ?





Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'optimisme n'est pas vraiment au rendez-vous au sujet de l'OM... Bien au contraire même, puisque sur Facebook, et parmi les quelques 1900 votants, 68% d'entre vous ne croient pas les Marseillais capables de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Même tendance sur Twitter, où c'est le "Non" (74%) qui l'a très largement emporté sur le "Oui" (26%). Une victoire ce samedi changerait-elle la donne ? Rien n'est moins sûr.