Un joueur du Real Madrid vers un prêt à Getafe

Le Real Madrid est en train de conclure un accord pour transférer Kubo à Getafe et mettre fin rapidement à son échec à Villarreal.

Takefusa Kubo, le jeune prodige prêté à par le , s'apprête à signer ce janvier à , après avoir lutté pour le temps de jeu depuis qu'il a rejoint le Submarino Amarillo avec un prêt d'un an cet été.

Kubo, 19 ans, n'a commencé que deux matchs de à Villarreal et le média madrilène AS affirme que l'international japonais a maintenant accepté de passer le reste de la saison en prêt à Getafe, dans la banlieue madrilène.

Kubo n'a pas été inclu dans le groupe de Villarreal pour le choc de de samedi face à , que les hommes d’Unai Emery ont remporté 2-1 grâce aux buts de Fer Niño et de Gerard Moreno.

Il ne reste plus qu'à parvenir à un accord avec Villarreal, une étape qui devrait être simple car cette décision semble être dans l’intérêt des deux parties.

Les Merengue ont hâte que Kubo obtienne un temps de jeu plus régulier en équipe première et serait en mesure de le surveiller de plus près à Getafe, tandis que le départ du milieu de terrain de l'Estadio de la Cerámica libérerait de l'espace dans l'équipe de Villarreal pour les recrues potentielles de mi-saison.

As affirme que le coach de Getafe José Bordalás a fait pression auprès de sa direction pour obtenir le prêt de Kubo, doit payer l'intégralité du salaire du joueur.

Il n’arrivera probablement pas au Colisée Alfonso Pérez à temps pour faire ses débuts lors de la rencontre de la Copa del Rey de mardi avec Córdoba, mais pourrait être impliqué dans la visite de la Liga dimanche à Elche.

En 688 minutes de football réparties en 19 apparitions dans toutes les compétitions, Kubo a marqué une fois et fourni trois passes décisives à Villarreal. Un bilan loin d'être satisfaisant pour les décideurs merengue, frustrés de voir une telle pépite sevrée de temps de jeu.

Pour rappel, après la contre-performance enregistrée en milieu de semaine contre Elche (1-1), le Real Madrid s’est redressé samedi lors de la réception du . Face aux Galiciens, et malgré l’absence de leur capitaine Sergio Ramos, les champions d’Espagne n’ont pas eu trop de difficultés pour imposer leur loi. Ils l’ont emporté 2-0.