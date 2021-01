Real Madrid - Celta Vigo (2-0), le Real fait le travail et remonte en tête

Le Real Madrid a repris gout à la victoire en Liga ce samedi. A domicile, les Merengue se sont défaits du Celta Vigo (2-0).

Après la contre-performance enregistrée en milieu de semaine contre Elche (1-1), le s’est redressé ce samedi lors de la réception du . Face aux Galiciens, et malgré l’absence de leur capitaine Sergio Ramos, les champions d’ n’ont pas eu trop de difficultés pour imposer leur loi. Ils l’ont emporté 2-0.

Asensio-Vazquez, le duo gagnant

Pour une fois, Karim Benzema n’a pas participé directement à la victoire des siens. Devant les buts adverses, l’ancien lyonnais est resté muet. Il a eu une opportunité à la 64e mais il a trop croisé sa frappe. De fait, il s’est fait voler la vedette par ses deux coéquipiers d’attaque, Marco Asensio et Lucas Vazquez.

Après une longue traversée de désert, le duo espagnol a retrouvé son efficience. Vazquez a été le premier à frapper avec une reprise victorieuse de la tête dès la 6e minute, suite à un centre d’Asensio. Cette ouverture du score est intervenue alors que le Celta venait tout juste de manquer une balle de but. Iago Aspas avait réussi à battre Thibaut Courtois, mais le ballon a été dégagé sur la ligne par Nacho. Une opportunité qui ne s’est plus représentée par Vigo.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Le Celta n’a pas existé

Vazquez a donc profité d’une offrande d’Asensio et en seconde période il lui a rendu la pareille. A l’entrée de la surface, il a servi son coéquipier pour que ce dernier conclue en force et en pleine lucarne. On jouait la 53e minute et il n’y avait plus de suspense quant à l’issue de cette confrontation.

Ayant eu la maitrise totale du match, le Real aurait pu l’emporter plus nettement. Carvajal (44e) avait notamment raté une belle opportunité aux avant-postes. Entré dans le dernier quart d’heure du jeu, Eden Hazard aurait aimé aussi se mettre en aux avant-postes, mais il n’a pas eu beaucoup de ballons exploitables. Ça sera cependant sans regret pour le Belge et ses coéquipiers.

A la faveur de cette victoire, le Real repasse provisoirement en tête de la , avec un point d’avance sur l’ . Cependant, les Matelassiers comptent trois matches en moins. A défaut de dominer le championnat, les hommes de Zinédine Zidane restent donc en course pour le titre.