Un joueur du Real en admiration : "Messi est Messi"

Un joueur emblématique du Real Madrid a dit tout le bien qu'il pensait de Leo Messi lors d'un live Instagram.

Au cours d'un live Instagram en compagnie de Fabio Cannavaro, le défenseur brésilien Marcelo s'est livré.

Celui qui a rejoint le en janvier 2007 en provenance de son natal, a dévoilé toute son admiration pour la Pulga.

«Contre le Real Madrid, les gens jouent comme si c'était le dernier match de leur vie. Comme j'attaque beaucoup, les gens viennent de ma zone. Je n'ai jamais joué contre Cristiano, mais Messi est Messi, il serait hypocrite de dire qu'un autre joueur est plus difficile à marquer», a confié Marcelo.

Mais qui est le plus fort entre Cr7 et le Barcelonais ? Marcelo préfère éluder cette épeineuse question : «Je ne peux pas dire qui est meilleur, j'ai joué dix ans avec Cristiano et la motivation qu'il vous donne sur le terrain, comment il vous guide, est unique. Messi, en étant à l'arrêt, est capable de marquer un but de nulle part»