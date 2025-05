Un hic dans le nouveau contrat de Lamine Yamal ?

Espanyol Barcelone vs FC Barcelone

Barcelone est sur le point de terminer la saison sur un triplé national, et s'il y parvient, ce sera une campagne remarquable.

La pression sera forte pour poursuivre sur cette lancée, ce qu'ils espèrent faire grâce au marché des transferts.

Les négociations cet été seront difficiles en raison de problèmes financiers avérés, mais il devrait y avoir encore des opportunités de renforcer l'effectif de Hansi Flick. Et c'est le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, qui sera chargé de cette mission.

Deco laisse entendre que Barcelone chercherait à recruter un nouvel ailier cet été

L'article continue ci-dessous

Mardi (via MD), Deco a laissé entendre qu'il aimerait renforcer un élément de l'effectif de Flick.

Je ne pense pas que cette équipe, compte tenu de sa dynamique et de sa joie de vivre, ait quelqu'un prêt à partir. Nous avons déjà renouvelé la plupart de ses joueurs, maintenant il faut prendre soin de ceux qui sont encore là. L'année dernière, j'avais dit que nous ne pouvions perdre personne. Je pense que c'est la même chose aujourd'hui. Si nous pouvons progresser, c'est toujours possible, mais l'essentiel est de laisser ce que nous avons consolidé pour les années à venir.

On ressent soudain une forte dépendance envers Raphinha et Lamine. Peut-être avons-nous besoin de joueurs similaires, d'une solution pour eux. L'effectif est assez équilibré et nous avons aussi beaucoup de bons éléments à la base.

Déco a également évoqué Lamine Yamal, notamment concernant son contrat. Le jeune prodige de 17 ans voit son contrat actuel expirer en 2026, même s'il est confiant qu'il finalisera un nouveau contrat cet été, à ses 18 ans.

Les joueurs doivent être heureux là où ils sont. Je ne vois pas de meilleur endroit pour eux. Ce garçon a grandi ici, il est d'ici. Cette génération a le potentiel d'écrire l'histoire. À leur place, j'aimerais être là, en faire partie. Je ne vois pas de problème (avec Lamine), surtout qu'il a un contrat. Le club, dans la limite de ses moyens, finira par le prolonger.