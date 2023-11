Zidane de retour au Real Madrid ? C'est validé !

La situation de l'équipe dirigeante du Real Madrid a fait l'objet d'intenses spéculations au cours des derniers mois.

Carlo Ancelotti devrait quitter le club à l'expiration de son contrat à la fin de la saison.

Dans ce contexte, plusieurs candidats sont pressentis pour succéder à l'entraîneur italien s'il venait à quitter le club. Xabi Alonso est le principal candidat à ce stade, bien que Zinedine Zidane ait également été pressenti pour prendre les rênes du Real Madrid pour une troisième fois.

L'icône des Blancos, Guti, qui a joué avec Zidane au club pendant leurs carrières respectives, pense que le Français est le mieux placé pour remplacer Ancelotti, comme il l'a déclaré à El Chiringuito.

"J'aimerais voir Zidane à Madrid, pourquoi pas ? Je pense qu'il y a des entraîneurs qui peuvent rester longtemps et passer de nombreuses étapes au Real Madrid parce qu'ils sont idéaux pour cette équipe. Pas pour une longue période, comme c'est le cas avec Ancelotti. "

Zidane pourrait certainement être une surprise sur le banc de touche du Real Madrid. Il est au chômage depuis qu'il a quitté le club en 2021, et beaucoup n'ont pas apprécié son second passage à la tête de l'équipe, et préféreraient qu'un nouveau visage prenne le poste.