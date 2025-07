Un grand club anglais veut Nicolas Jackson

Manchester United envisage de recruter l'attaquant de Chelsea Nicolas Jackson afin de remédier aux difficultés rencontrées par son attaque.

Selon The Times, United surveille de près la situation de Jackson à Chelsea. L'attaquant sénégalais a vu deux nouveaux visages arriver pour lui disputer le poste d'attaquant à Stamford Bridge et envisagerait son avenir au sein du club. On pense que les Blues pourraient envisager de le vendre si une offre intéressante se présente cet été, les Red Devils étant intéressés, tout comme l'AC Milan et Aston Villa.

Jackson a été l'attaquant titulaire de Chelsea au cours des deux dernières saisons, marquant 30 buts en 81 apparitions toutes compétitions confondues, mais cela n'a pas empêché le club londonien de recruter Liam Delap, en provenance d'Ipswich, et Joao Pedro, en provenance de Brighton, afin d'élargir les options dont dispose Enzo Maresca. De son côté, Manchester United a connu des difficultés avec Rasmus Hojlund en attaque, tandis que Joshua Zirkzee a terminé sa première saison avec seulement sept buts en 49 matches.

United entre dans la danse

Chelsea estimerait la valeur de Jackson à environ 100 millions de livres sterling et il sera intéressant de voir si United décidera de faire une offre officielle à ce prix, compte tenu de la longueur de la saga pour signer Bryan Mbeumo. Les négociations avec Brentford seraient dans l'impasse, les Bees exigeant plus que ce que United a donné aux Wolves pour Matheus Cunha.

Jackson n'a disputé que trois matches lors du triomphe de Chelsea en Coupe du monde des clubs, ayant été expulsé contre Flamengo avant d'être réprimandé par Cole Palmer pour avoir tiré au lieu de passer le ballon lors de la victoire en demi-finale contre Fluminense. S'il reste chez les Blues, il devra lutter contre Delap et Pedro pour obtenir une place de titulaire sous les ordres de Maresca.