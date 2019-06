Un dirigeant de l'Atletico annonce le départ de Griezmann au Barça

Gil Marin, le directeur général de l'Atletico Madrid, vient de faire savoir qu'Antoine Griezmann portera les couleurs du Barça la saison prochaine.

C'était un secret de polichinelle depuis plusieurs semaines, et ça l'est à plus forte raison désormais. À moins d'un énorme revirement de situation, Antoine Griezmann va s'engager en faveur du cet été. Bien que ça ne soit pas encore officiel, l'Atletico de Madrid ne cherche même plus à nier ce futur mariage.

Ce mercredi, à l'occasion d'une émission sur la chaine ibérique Movistar+, Gil Marin, le directeur général des Rojiblancos, a indiqué que le Mâconnais va bien signer en faveur des Blaugrana et que ce deal est même acté depuis trois mois.

"L'Atletico a besoin de joueurs investis dans le club"

"Pour moi, il est évident que Griezmann va jouer pour Barcelone. On le sait depuis le mois de mars, a-t-il tonné. Nous, maintenant, on a besoin de joueurs qui soient totalement investis et on doit construire un groupe plutôt qu'une somme individualités." Une annonce de départ doublée d'un tacle à l'adresse de l'international tricolore.

Griezmann n'a pas encore déclaré où il comptait évoluer la saison prochaine. A l'occasion d'une sortie médiatique précédant le rassemblement des Bleus, il avait confié savoir déjà où il se produirait la saison prochaine. Un discours qui a légèrement changé depuis.

Mardi soir, après le match contre Andorre, il a ouvert la porte à une expérience dans un nouveau championnat : " Il faut avoir un peu de patience. C’est encore trop tôt. Je suis le premier à vouloir que mon futur soit réglé, mais pour le moment, il faut attendre. Je ne sais pas si je continuerai à jouer en . Dans deux semaines, on saura peut-être. Ce que je veux, c’est jouer au football, m’amuser."