Le Real Madrid négocie actuellement avec l'agent de Gonzalo Garcia un nouveau contrat, qui lui permettra de devenir joueur titulaire la saison prochaine.

Gonzalo devrait rester à Madrid la saison prochaine et pourrait même décrocher une place en équipe première. C'est ce qu'affirme AS, qui affirme que le jeune joueur a refusé de nombreuses offres européennes et est déterminé à se battre pour sa place sous la direction de l'entraîneur Xabi Alonso.

Le contrat actuel de Gonzalo avec Madrid expire en 2027 et ne comporte qu'une modeste clause libératoire de 50 millions d'euros (43 millions de livres sterling/58 millions de dollars), ce qui a séduit trois équipes de Premier League et une de Serie A. Cependant, l'intérêt de ces équipes n'a pas perturbé le jeune joueur issu du centre de formation madrilène, qui n'envisage pas d'autre option que de rester dans son club de rêve. Bien que des informations antérieures aient indiqué que Madrid n'avait pris aucune décision concernant l'avenir immédiat de Gonzalo, il semblerait que le club travaille actuellement à la signature d'un nouveau contrat pour le joueur, qui verrait sa clause libératoire augmenter, tout comme son salaire. Le jeune attaquant a remporté le Soulier d'Or lors de la première édition de la Coupe du Monde des Clubs remaniée, inscrivant quatre buts et délivrant une passe décisive, permettant au Real d'atteindre les demi-finales. Ses performances lui ont valu des comparaisons avec son entraîneur. Ses performances lors du tournoi d'été et la récente blessure du jeune Brésilien Endrick ont ouvert de nouvelles perspectives pour le talent local, lui donnant une raison supplémentaire de rester plutôt que de solliciter un prêt ou un transfert définitif.

La présence de grands noms en attaque n'assure pas à Gonzalo un rôle important dans l'équipe. Cependant, Alonso est connu pour miser sur la jeunesse, et le fait que l'attaquant de 21 ans ait été titulaire lors des six matchs de la Coupe du Monde des Clubs est une preuve tangible qu'il n'hésitera pas à intégrer les jeunes talents du centre de formation. Les Merengues reprendront l'entraînement de pré-saison la première semaine d'août, et Gonzalo devrait s'intégrer à la dynamique de l'équipe première.