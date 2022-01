Un club anglais passe à l’offensive pour Dembélé

La direction de Manchester United aurait informé celle de Barcelone qu'elle était prête à la « débarrasser » d’Ousmane Dembele dès ce mois de janvier.

Dembélé, qui sera en fin de contrat en juin prochain, a refusé de prolonger son bail avec les conditions qui lui étaient proposées et le directeur sportif du Barça, Mateu Alemany, a pris la parole ce jeudi matin pour annoncer que l'attaquant serait vendu "avant le 31 janvier".

Manchester United veut Dembélé gratuitement

Le quotidien Sport affirme qu’United est déjà en contact avec le Barça et a fait savoir que ce club est prêt à récupérer l’international transfert mais que cela doit être fait sous la forme d'un transfert gratuit.

Cette proposition parait insolente, mais elle n’est pas tant que cela en réalité. Si le 31 janvier prochain le FC Barcelone ne trouve aucun club à qui céder son élément indésirable, alors l’idée de le laisser filer gratuitement et économiser cinq mois salaires ne serait pas incongru à partir du moment où le joueur n’a plus sa place dans l’équipe première.

Les dirigeants anglais seraient aussi déjà en contacts avec le joueur et son agent Moussa Sissoko. Les discussions datent même d’il y a deux ans et déjà et les termes personnels d’un engagement avaient été convenus avant Noël.

Les Mancuniens étaient prêts à signer Dembele l'été dernier et ils l’auraient certainement fait si l’intéressé n’avait pas subi une sérieuse blessure au genou durant l’Euro. Un coup dur qui l’a immobilisé pendant plusieurs mois.