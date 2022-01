Mercato : Ousmane Dembélé, absence définitive ?

Rarement la composition d’un groupe pour disputer un huitième de finale de Coupe du Roi n’avait été aussi attendue. Et surtout un nom, celui d’Ousmane Dembélé, dont la fin de contrat à venir est devenue un sujet de crispation au sein du FC Barcelone. C’était donc attendu, c’est désormais officiel : "Dembouz" n’a pas été retenu par Xavi pour affronter l'Athletic Bilbao ce jeudi.

"On lui a dit qu'il doit quitter le club le plus tôt possible"

"Nous sommes dans une situation complexe et difficile. Le club a décidé que s’il ne prolongeait pas, alors il faudrait prendre une décision. Ce n’est pas facile, mais on négocie avec son agent depuis maintenant cinq mois et on ne peut plus attendre. J’ai été très honnête avec Dembélé, ce n’est pas une décision facile, mais les intérêts du club passent avant tout", expliquait le technicien blaugrana à la veille du match.

Et Mundo Deportivo parlait alors d’un ultimatum final : sans réponse positive du clan Dembélé pour une prolongation, l'ailier français ne figurerait pas dans le groupe. Et son absence signifierait que le Barça a définitivement retiré son offre… En sommes-nous arrivés à ce point de non-retour ? Oui, à en croire les propos du directeur exécutif du club catalan.

"Nous comprenons que la décision de Dembélé est de ne pas continuer et notre décision lui a aussi été communiquée. On veut des joueurs engagés, et on lui a dit qu'il doit quitter le club le plus tôt possible", a confirmé Mateu Alemany.

Dembélé n’ira pas en tribunes

L’absence de Dembélé semble donc bel et bien confirmer la fin de l’histoire entre le joueur formé à Rennes et la formation barcelonaise, qu’il a rejoint en 2017 en provenance de Dortmund pour remplacer Neymar. Une porte de sortie va donc lui être trouvée, car il ne prendra pas place en tribunes jusqu’à la fin de son contrat, comme l’a répété Xavi jeudi.

"Nous n’envisageons pas de l’envoyer en tribunes. Soit il prolonge, soit nous lui cherchons une porte de sortie", a martelé l’entraîneur catalan. La seconde option a été choisie. Face aux demandes démesurées du clan Dembélé, le Barça a fait le choix de l’économie, et tentera donc d’obtenir une indemnité financière pour le Français cet hiver afin d’éviter de le voir partir gratuitement cet été.