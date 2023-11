Un Brésilien à 20M€ pour remplacer Vinicius au Real ?

Ces dernières années, le Real Madrid s'est souvent tourné vers le marché brésilien pour recruter de jeunes talents prometteurs.

Vinicius Junior et Rodrygo sont arrivés respectivement en 2018 et 2019, et sont depuis devenus des joueurs clés de l'équipe première. La même chose est attendue d'Endrick Felipe, qui rejoindra le club en provenance de Palmeiras l'été prochain.

La prochaine aventure de Los Blancos pourrait avoir lieu plus tôt que prévu. Ces dernières semaines, le club a été associé à Marcos Leonardo, de Santos, et le joueur de 20 ans devrait quitter le club lors de la période de transfert hivernale. Goal Brasil affirme qu'il sera disponible pour 15 à 20 millions d'euros et que le Real Madrid en a déjà été informé par l'agent du joueur.

La Roma et Newcastle United sont également en course pour recruter Leonardo, les géants italiens étant actuellement favoris. Toutefois, si le Real Madrid passe à l'action en janvier, on s'attend à ce qu'il dispose d'un avantage considérable, compte tenu de sa stature.

Leonardo est un attaquant, et le Real Madrid est à court dans ce domaine cette saison, surtout en ce moment avec Vinicius qui est absent jusqu'en 2024 à cause d'une blessure aux ischio-jambiers. Il se pourrait donc que le Real Madrid cherche à recruter le jeune Brésilien pendant l'hiver.