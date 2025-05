Un Bellingham peut en cacher un autre

Jude Bellingham a été invité à « aider » le Borussia Dortmund dans sa tentative de recruter Jobe Bellingham de Sunderland.

Dortmund a intensifié ses efforts pour recruter la starlette de Sunderland, Jobe. Des représentants du club se seraient rendus en Angleterre cette semaine pour des discussions. Selon Sky Germany, des responsables de Dortmund, dont le directeur sportif Sebastian Kehl, le directeur du développement des jeunes Lars Ricken et l'entraîneur Niko Kovac, étaient tous présents en Angleterre mercredi.

Si Dortmund semble mener la course, il n'est pas le seul club allemand intéressé par le joueur de 18 ans. Le RB Leipzig suivrait également la situation de près, ouvrant la voie à une potentielle bataille de transfert qui pourrait devenir l'un des grands titres du mercato estival.

Jude a passé trois saisons fructueuses au Westfalenstadion avant de signer un transfert retentissant au Real Madrid. Son passage en Allemagne a été considéré comme déterminant dans sa rapide progression pour devenir l'un des meilleurs milieux de terrain européens. La familiarité du club allemand avec les Bellingham pourrait s'avérer bénéfique pour convaincre Jobe de suivre une voie similaire.

L'ancien international allemand Dietmar Hamann a salué l'ascension de Jobe dans le football anglais, le qualifiant de jeune joueur « déterminé et intrépide ».

Dans sa chronique pour Sky Sports, Hamann a écrit : « C'est un joueur très talentueux qui participe aux playoffs pour la montée en Premier League avec l'AFC Sunderland. La deuxième division anglaise est l'un des championnats les plus relevés d'Europe. Le physique est primordial en Championship. Il faut de la détermination et du caractère pour y parvenir, et il y est parvenu dès son plus jeune âge. Après deux ans de jeu et de buts marqués, rien ne l'effraiera en Bundesliga. »

Hamann a également souligné le récent succès de Dortmund avec les talents anglais, citant des joueurs comme Jude, Jadon Sancho et Jamie Gittens comme exemples de joueurs qui ont excellé dans l'environnement de Dortmund.

« Le BVB a eu des expériences très positives avec Jude Bellingham, Sancho et Gittens. Jobe Bellingham pourrait aider le BVB grâce à ses qualités. Espérons pour Dortmund qu'il soit recruté », a-t-il écrit.

Alors que les spéculations sur un transfert s'intensifient, Jobe reste concentré sur la campagne de promotion cruciale de Sunderland. Le jeune joueur devrait figurer en bonne place lors de la demi-finale des barrages de Championship contre Coventry City. Le match aller aura lieu vendredi, les deux clubs se disputant une place en finale à Wembley plus tard ce mois-ci.

Une promotion de Sunderland en Premier League pourrait compliquer la tâche de Dortmund. Jouer en première division anglaise pourrait être une raison convaincante pour le jeune milieu de terrain de rester dans son club actuel, au moins pour une saison supplémentaire.