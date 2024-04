Un ancien parisien défend le bilan de Neymar au PSG

Un ex-coéquipier de Neymar au PSG a défendu vendredi le bilan du Brésilien dans la capitale française.

Cela fait plusieurs mois que Neymar a quitté le PSG. L’international brésilien, pas dans les plans de Luis Enrique, a rejoint Al Hilal en Arabie Saoudite l’été dernier. Mais l’ancien joueur du Barça continue de faire l’actualité dans la capitale française, contre son gré. Souvent décrié par les Parisiens, un ancien coéquipier de Neymar a pris sa défense ce vendredi.

Abdou Diallo rappelle à quel point Neymar était bon au PSG

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2017 en provenance du FC Barcelone pour un montant record de 222 millions d’euros, Neymar était annoncé comme le Messie qui allait faire gagner la Ligue des Champions au club parisien. Mais l’Auriverde ne réalisera jamais le rêve des Parisiens jusqu’à son départ en 2023. Pourtant, Neymar y était presque en 2020 quand il a amené le PSG en finale de Ligue des Champions (défaite 1-0 contre le Bayern Munich). Cette année-là justement, Neymar était l’homme fort de Paris selon Abdou Diallo.

« C'était un extraterrestre ! Il jouait à gauche, dans l'axe, à un moment il s'est retrouvé seul en pointe. En plus Thomas Tuchel aimait bien les expériences. On avait une tactique sur les dégagements de Navas, on jouait en appui. Les petits ponts, les highlights, c'était un récital. Derrière, ce qui était bien, c'est qu'il y avait dix mecs qui se mettaient au service de cette individualité. Lui était un peu la cerise sur le gâteau, mais le gâteau était tellement consistant, tellement en mission et prêt à se sacrifier que la mayonnaise a pris direct », raconte l’international sénégalais dans Rothen s’enflamme sur RMC.

Neymar ne pouvait pas remporter la C1 à lui tout seul selon Abdou Diallo

Hormis cette finale de Ligue des Champions en 2020, il est difficile de trouver une présence de Neymar lors d’un grand rendez-vous avec le PSG. L’international brésilien était la plupart du temps blessé à l’approche des matchs importants notamment en C1 où il était le plus attendu. Des absences qui expliquent les critiques à son encontre dans la capitale française. Mais pour Abdou Diallo, les attentes étaient trop hautes pour un Neymar qui n’aura pas été aidé par les pépins physiques.

« Je ne suis pas trop langue de bois donc moi ce que je pense, c'est que l'exigence à son arrivée est énorme, elle est peut-être même trop grande pour un seul joueur. On a l'impression qu'il va tout faire tout seul. Ensuite, ce qu'on peut à la limite lui reprocher, ce sont certaines de ses absences dans le sens où à des moments-clés d'une saison, il a été absent pendant plusieurs années. Bien sûr il ne contrôle pas tout puisqu'il y a aussi les blessures. Néanmoins en termes de statistiques, d'apports dans le jeu, de personnalité, de spectacle, d'émotions transmises, on ne peut pas parler d'échec », explique le défenseur d’Al-Arabi au Qatar.