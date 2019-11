Un ancien joueur du PSG encense Neymar : "En tant que collègue, il est génial"

Christopher Nkunku, aujourd'hui au RB Leipzig, a tenu des propos élogieux sur Neymar, qui a été son coéquipier deux ans à Paris.

En fin de saison passée, Neymar avait fait un coup de gueule au sujet des jeunes joueurs du club de la capitale. C'était après la finale de la perdue contre le au tirs aux buts. Et ce soir-là, l'auteur du tir au but manqué en fin de séance n'était autre que Christopher Nkunku, dont la tentative s'était envolée dans les travées du Stade de .

L'ancien pensionnaire du centre de formation francilien n'a visiblement pas pris les remontrances de la star brésilienne pour lui. Transféré au l'été dernier, l'ex-titi garde un très bon souvenir de Neymar Jr. Sur le plan sportif évidemment, mais aussi sur le plan humain.

"Je me suis bien entendu avec Neymar", a expliqué le polyvalent milieu de terrain dans des propos accordés au média allemand Kicker. "C’est un joueur qui aime passer du temps sur le terrain et qui met tout en œuvre pour aider son équipe. Ce qu’il fait dans sa vie privée, c’est son affaire. Mais Neymar est un collègue normal et en tant que collègue, il est génial".

Pour rappel, Neymar, actuellement blessé, pourrait faire son grand retour à la compétition après la trêve internationale, à l'occasion du match de contre , ou du choc de à Bernabeu face au .

La superstar brésilienne espère lancer définitivement sa saison en enchaînant les matches.