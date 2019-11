Pour Eden Hazard, Karim Benzema est "le meilleur attaquant du monde"

Coéquipier du Français au Real Madrid, Eden Hazard a dit tout le bien qu'il pensait de Karim Benzema, avant d'évoquer son statut en sélection...

Karim Benzema et son éviction de l'Equipe de , récit d'une histoire sans fin... Plus appelé chez les Bleus depuis octobre 2015 et le début de l’affaire du chantage à la sextape à l’encontre de son partenaire en sélection Mathieu Valbuena, l'attaquant du , parmi les meilleurs du monde à son poste, ne comprend pas le traitement qui lui est infligé, et niveau passes d'armes avec Didier Deschamps et Noël Le Graët, l'ancien lyonnais n'en est pas à son coup d'essai.

Ainsi, et c'est désormais le cas depuis quatre ans, c'est quand on pense le débat entièrement clos que celui-ci refait surface ? Est-ce normal que le sélectionneur fasse appel à un Olivier Giroud condamné à en lieu et place du goleador du Real Madrid ? L'Equipe de France, bien que Championne du Monde, est-elle suffisamment armée pour se priver d'un tel atout ? Des questions qui reviennent inlassablement, et entretiennent un réel climat de tension autour des Bleus.

"S'il n'est pas repris en équipe de France, tant mieux pour nous"

Extérieur à toutes ces polémiques, mais coéquipier de Karim Benzema au Real Madrid, Eden Hazard a donné son avis sur le sujet ce lundi, en conférence de presse. Et sans surprise, le Belge a indirectement soutenu son partenaire face aux nombreux médias.

"C'est plus facile de jouer contre l'équipe de France s'il n'est pas là. Car il apporte un vrai plus dans le jeu et pas seulement ses buts. Je le connais maintenant que j'évolue en sa compagnie depuis trois ou quatre mois. C'est le meilleur attaquant du monde. En dehors de ses statistiques personnelles, il rend les autres meilleurs. S'il n'est pas repris en équipe de France, tant mieux pour nous ou les autres équipes", a expliqué l'ancien joueur du LOSC, lucide.