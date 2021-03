Un ancien international interpelle Deschamps : "Il doit pardonner à Benzema"

Jean-Michel Larqué, l’ancien international français, a conseillé à Didier Deschamps de passer l’éponge avec Karim Benzema.

Karim Benzema revêtira-t-il un jour le maillot de l’équipe de France ? Tant que Didier Deschamps est en poste comme sélectionneur, ce scénario parait très peu probable. Le patron des Bleus a rayé l’avant-centre du Real de sa liste et il ne semble toujours pas disposé à lui offrir une nouvelle chance.

Auparavant, lors de ses point-presse, DD était questionné sur le cas Benzema, mais aujourd’hui ce n’est même plus le cas. Même lorsque l’ancien lyonnais se fait remarquer en enchainant plusieurs matches avec des buts avec les Merengue, le technicien champion du monde s’attèle l’ignorer.

L’attitude de Deschamps suscite logiquement beaucoup de polémique, car certains ne comprennent pas de choix. D’autres se disent interloqués par l’inflexibilité du sélectionneur et son incapacité à oublier des évènements qui se sont produits il y a cinq ans déjà. C’est le cas entre autres de Jean-Michel Larqué.

« Pardonner c’est grandir »

Ancien international français, Larqué s’est exprimé sur RMC où il officie comme consultant. Pour lui, Deschamps ferait preuve d’intelligence et de grandeur en cédant du terrain : « Le pardon fait partie de notre société, des qualités d’un homme. Je sais que ce qui a été fait est terrible pour Didier. Malgré toutes les épreuves qu’il a pu endurer, pardonner, ce serait peut-être, se grandir ».

Pour rappel, samedi dernier, Zinédine Zidane, le coach du Real Madrid, a fait part de son incompréhension par rapport à l’éviction continue de son buteur : « Comment la (son éviction) comprendre... Tu ne le comprends pas (en s'adressant à un journaliste, ndlr), je ne la comprends pas et beaucoup ne la comprennent pas, a-t-il clamé. Mais bon... pour moi qui suis l’entraîneur du Real Madrid, c'est mieux qu'il reste avec nous ».

Benzema n’a plus posé les pieds à Clairefontaine depuis automne 2015. En raison de l’affaire de la sextape, puis de sa mise en examen et enfin les propos polémiques tenus dans un journal espagnol, l’ancien lyonnais a perdu sa place en sélection et rien ne plaide pour l'instant en faveur d'une évolution de cette situation.