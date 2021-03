Benzema non sélectionné par Deschamps, Zidane se dit dépassé

L’entraineur du Real Madrid avoue ne pas comprendre pourquoi son buteur Karim Benzema est toujours privé des Bleus.

Jeudi dernier, Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs sur lesquels il compte pour les premiers matches des éliminatoires du Mondial. Et, comme on pouvait s’y attendre, Karim Benzema ne figure pas. Le patron tricolore continue d’ignorer indubitablement le meilleur attaquant français en activité.

Benzema n’a plus posé les pieds à Clairefontaine depuis automne 2015. En raison de l’affaire de la sextape, puis de sa mise en examen et enfin les propos polémiques tenus dans un journal espagnol, l’ancien lyonnais a été black-listé par le sélectionneur tricolore. Une solution qui n’est pas prête d’évoluer, et ce malgré les brillantes prestations du joueur avec son club du Real Madrid.

Cette saison, toutes compétitions confondues, Benzema en est à 23 buts inscrits en 32 matches joués. Il a aussi trouvé la faille 8 fois lors des six dernières sorties des Merengue. Ce samedi, c’est encore lui qui fut l’artisan numéro un du succès glané contre le Celta Vigo (3-1) avec un doublé inscrit.

L'article continue ci-dessous

« Personne ne comprend cette décision »

Benzema a beaucoup de partisans et parmi eux figurent Zinédine Zidane, son coach au Real. Ce dernier a à maintes reprises exprimé son incompréhension vis-à-vis de cette situation et il vient de le faire de nouveau après le voyage victorieux en Galice. « Comment le (son éviction) comprendre... Tu ne le comprends pas (en s'adressant à un journaliste, ndlr), je ne le comprends pas et beaucoup ne le comprennent pas », a-t-il clamé.

Zidane dépassé, mais il reconnait que le choix de Deschamps lui est favorable, dans la mesure où il peut garder son joueur au club durant les trêves internationales. « Mais bon... pour moi qui suis l’entraîneur du Real Madrid, c'est mieux qu'il reste avec nous », a-t-il souligné.

Benzema en sélection française, il y a fort à parier que c’est de l’histoire ancienne surtout que Deschamps n’est pas prêt de céder sa place. Il est même question de le prolonger au-delà de son contrat actuel. Le seul scénario qui pourrait voir KB9 renouer le fil de son histoire avec les Bleus c’est que Zidane prenne les commandes de l’équipe nationale de son pays. Mais, ce n’est clairement pas la tendance aujourd’hui.