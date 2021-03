La liste des Bleus : Ndombélé et Dembélé de retour en sélection

Tanguy Ndombélé et Ousmane Dembélé font partie des convoqués français pour les premiers matches en éliminatoires du Mondial.

Didier Deschamps, le sélectionneur tricolore, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour les trois premiers matches en éliminatoires de la Coupe du Monde. Le patron des Bleus a fait appel à 26 éléments pour les confrontations à venir contre l'Ukraine (24 mars), le Kazakhstan (28) et la Bosnie-Herzégovine (31). C'est la dernière liste avant l'Euro de cet été.

La principale information ce sont les retours dans le groupe de Tanguy Ndombélé, d'Ousmane Dembélé et de Thomas Lemar. Ce trio n'avait plus été appelé depuis plusieurs mois en raison de la forte concurrence à leurs postes respectifs, mais aussi de sa propre méforme. A présent compétitifs, ils vont donc retrouver Clairefontaine.

Démbélé, deux ans et demi après

Dans le cas de Dembélé, il s'agit d'une première convocation depuis novembre 2018. Soit deux ans et demi sans pouvoir enfiler la tunique tricolore. Deschamps est content de pouvoir le relancer. "Depuis plusieurs semaines, il enchaîne les matchs et il a retrouvé ses capacités athlétiques. il joue, il marque des buts, même s'il pourrait en marquer plus. II a été énormément freiné par la répétitinon des blessures. il faut qu'il gagne petit à petit en maturité. Après, ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, il est capable de le faire depuis plusieurs années, c'est pourquoi il faisait partie du groupe de champions du monde."

En revanche, il n’y a toujours pas de Théo Hernandez dans la liste. L'arrière milanais avait exprimé à maintes reprises son souhait d'intégrer la sélection A. Des appels du pied auquel le sélectionneur est donc resté insensible. Il faudrait désormais un énorme concours de circonstances pour le voir participer à l'Euro.

Les 26 Bleus retenus pour débuter les Qualifications pour la Coupe du Monde 2022 ! 🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Tsl0dkv2UY — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 18, 2021

Parmi les absents, on notera aussi que Steven N'Zonzi (Rennes) et Marcus Thuram (Borussia Moenchengladbach), qui avaient été présents lors des derniers rassemblements, n'ont pas été convoqués. Le champion du monde Corentin Tolisso est, lui, blessé.

Deschamps s'est aussi exprimé par ailleurs sur les joueurs qui ont été laissés à la disposition de l'équipe Espoirs en vue de l'Euro de la catégorie, tels que Houssem Aouar et Eduardo Camavinga. "J'échange très souvent avec Sylvain Ripoll. J'ai pris la décision de lui laisser tous les joueurs de la catégorie espoir à disposition sur cette phase finale. Il y aura encore deux mois avant que je fasse fin mai la liste pour l'Euro où là, l'équipe de France A redeviendra prioritaire", a indiqué le coach français.

La liste des 26 sélectionnés français :

Gardiens : Areola, Lloris, Maignan, Mandanda.

Défenseurs : Digne, Dubois, L. Hernandez, Kimpembe, Lenglet, F. Mendy, Pavard, Varane, Zouma.

Milieux de terrain : Kanté, Ndombélé, Pogba, Rabiot, Mou. Sissoko.

Attaquants : Ben Yedder, Coman, Ous. Dembélé, Giroud, Griezmann, Lemar, Martial, Mbappé.