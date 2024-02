Un ancien Bleu fracasse l'OM

Un ancien international français a fustigé la gestion de l’OM, mardi.

L’Olympique de Marseille est de nouveau en crise depuis quelques jours. Les mauvais résultats du club qui n’a toujours pas gagné en 2024 le mettent dans une situation délicate. Et la direction marseillaise n’arrange pas vraiment les choses en livrant certains de ses joueurs à la vindicte populaire. Une attitude qui a provoqué la colère d’un ancien international français qui s’est exprimé, mardi.

Vikash Dhorasoo tacle la direction de l’OM

L’Olympique de Marseille est toujours à la quête de sa première victoire de l’année en championnat. Le club phocéen n’a enchaîné que des matchs nuls dans l’élite et a même perdu face à l’OL. La défaite face au club rhodanien a déclenché une nouvelle crise à Marseille au point où le club a convoqué une réunion de crise avec le lendemain avec les joueurs, le staff et la direction. Lors des échanges, c’est surtout l’état d’esprit des joueurs qui a été décrié par Gennaro Gattuso et Pablo Longoria.

Mais bien avant, un cadre de l’équipe, en l’occurrence Jonathan Clauss, avait déjà été tancé publiquement par le board marseillais pour son manque d’engagement. Une attitude que déplore Vikash Dhorasoo qui pense que l’OM laisse l’occasion à tout le monde d’interférer dans des affaires internes. « Il y a trop de monde devant et des équipes fortes, plus fortes qu'eux. La crise qu'ils ont créée est là aussi parce qu'ils ont créé un climat où tout le monde parle dans la presse », lance le consultant au micro de La Chaine L’Equipe.

Dhorasoo prédit des difficultés pour l’OM dans les prochains mercatos

Critiqué pour son manque d’engagement sur le terrain, Jonathan Clauss a même été mis sur le marché par l’OM dans les derniers jours du mercato hivernal. Mais l’international français, qui ne s’est pas exprimé depuis, est finalement resté au club. Cependant, Vikash Dhorasoo pense que la manière dont l’OM a traité cette affaire empêcherait d’autres joueurs de venir dans la cité phocéenne.

« Les joueurs qui arrivent, on ne les accueille pas comme il faut et on met en difficulté certains cadres. Il n'y a rien qui va alors que finalement, ils n'étaient pas si loin que ça avec une victoire contre Metz (finalement 1-1, ndlr). Un club comme l'OM, qui sait que c'est compliqué d'y jouer, en rajoute. On a compris que c'était particulier et on nous dit que c'est particulier. Bah, faites en sorte que ça soit autre chose quoi. Qui va vouloir jouer à l'OM prochainement ? », s’inquiète l’ancien milieu de terrain de l’OL et du PSG.