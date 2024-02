OM, les propos étonnants de Gattuso sur Jonathan Clauss

L’entraineur de l’OM, Gennaro Gattuso, est revenu sur la situation de Jonathan Clauss, vendredi.

L’Olympique de Marseille a connu quelques changements cet hiver. Hormis ses recrues, l’OM a vu quelques joueurs partir à l’instar de Vitinha et de Renan Lodi. Un autre, en l’occurrence, Jonathan Clauss, aurait pu plier bagage mais est finalement resté au club. En conférence de presse ce vendredi, Gennaro Gattuso a évoqué la situation de son latéral droit.

« Je crois à la bonne foi du joueur »

Moins à son avantage lors des récentes de l’OM, Jonathan Clauss a été mis sur le marché par le club phocéen dans les derniers jours du mercato. Marseille a même ciblé Lorenz Assignon, parti finalement à Galatasaray, pour remplacer l’international français. En conférence de presse vendredi, Gennaro Gattuso est revenu sur l’état d’esprit de Jonathan Clauss après cette affaire.

« C'est très simple. Je crois à la bonne foi du joueur. J'ai beaucoup parlé avec Jonathan depuis que je suis arrivé. Il sait ce que je pense de lui. On a beaucoup parlé. Ce qui est important c'est qu'on soit exigeant avec nous-même. Au final, il est resté et il est là avec nous. Il faut se concentrer sur le futur. S’il mérite de jouer, il jouera, je sais qu'il a le niveau pour le faire et je ne remets pas en cause le professionnalisme de mes joueurs. Il sait ce que j'attends de lui », a déclaré l’entraineur de l’OM.

Getty

Gattuso ne doute pas de Clauss

A la question de savoir si Jonathan Clauss sera toujours aussi motivé pour jouer avec le maillot de l’OM, Gennaro Gattuso a confié n’avoir aucun doute sur le professionnalisme de l’ancien lensois. « Ce n'est pas une question de professionnalisme, c'est plus l'exigence qu'on doit avoir envers nous même, les supporters, le club. Je ne peux pas dire qu'il y a un manque d'engagement de mes joueurs. Si je le voyais je serais intransigeant là-dessus. Parfois cela arrive qu'il y ait un joueur qui s'entraîne moins bien un jour mais ça ne remet pas en cause le professionnalisme de mes joueurs », a-t-il poursuivi avant de refuser d’évoquer le bilan du mercato avant la fin de la saison.

« Ce n'est pas le moment de faire un bilan. il faudra voir à la fin de la saison. Il y a des joueurs qui seront exclus de la liste de l'Europa League. On travaille et on verra en fin de saison », a ajouté Gattuso.