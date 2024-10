Un an après, Neymar rejoue au football

Al-Ain vs Al Hilal

Eloigné des terrains depuis un an, Neymar a refoulé une pelouse de football, lundi.

Al Hilal affrontait lundi soir, Al-Ain pour un gros choc de la Ligue des Champions asiatique. Si le club saoudien s’est imposé dans la douleur (4-5), l’évènement du match était ailleurs. Après un an sans jouer, Neymar Jr a retrouvé le rectangle vert, ce soir.

Neymar Jr fait son grand retour avec Al Hilal

Neymar n’avait plus touché au ballon depuis le 18 octobre 2023 et sa rupture du ligament antérieur du genou gauche. Une nouvelle grave blessure qui a même fait germer des spéculations sur une fin de carrière de l’international brésilien. Mais c’est encore loin d’être le cas. 369 jours après sa blessure, l’ancien métronome du PSG a rejoué au football avec Al Hilal, ce lundi. Remplaçant au coup d’envoi du choc contre Al-Ain, Neymar a fait son entrée à la 77e minute sous les applaudissements de ses proches qui se sont déplacés aux Emirats-Arabes Unis pour l’occasion.

L’ancien joueur du Barça a donc eu droit à 26 minutes (temps additionnel inclus) pour retrouver les sensations de footballeur. Après donc plus d’un an sans jouer, Neymar a vu son calvaire prendre fin ce 21 octobre 2024. L’Auriverde pourrait même enchainer samedi prochain contre Al-Taawon en Saudi Pro League et Al Taee en Coupe d’Arabie Saoudite, le 29 octobre prochain.