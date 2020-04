Un accord trouvé pour le retour de l'entraînement en Liga

L'autorité sportive espagnole a convenu d'un plan d'action avec la Liga et la RFEF pour la reprise du football et pour un fonds de secours.

Les équipes de la ont été informées qu'elles pourront reprendre l'entraînement à condition de respecter les protocoles établis par le gouvernement espagnol. La décision a été prise à la suite d'une réunion dimanche entre le Conseil national du sport espagnol (CSD), la Fédération royale espagnole de football (RFEF) et la . L'intention est de permettre aux joueurs de reprendre l'entraînement sous réserve de l'avancée de la pandémie de coronavirus "et des décisions adoptées par le ministère de la Santé", a indiqué le CSD dans un communiqué.

Les sessions d'entraînements se dérouleront selon des protocoles stricts et uniquement aussi longtemps que les circonstances le permettront, a déclaré le CSD. Il a été suggéré que la saison 2019-2020 soit sur le point de redémarrer en juin, bien que le CSD n'ait confirmé aucune date précise de retour pour les séances d'entraînement ou les matchs. En outre, la RFEF et la Liga ont convenu de mettre de côté les revenus des droits de télévision afin de créer un fonds de sauvetage pour les sports fédéraux, olympiques et paralympiques dont les revenus ont été gravement endommagés par la pandémie de Covid-19.

Une accalmie entre la Liga et la RFEF

Luis Rubiales et Javier Tebas, présidents de la RFEF et de la Liga, ont également signé un engagement pour créer un fonds de prévoyance de 10 millions d'euros pour aider les athlètes vulnérables. La rencontre entre Rubiales, Tebas et la présidente du CSD, Irene Lozano, qui a duré plus de huit heures au Palacio de Viana, a également vu les principaux organes directeurs du football espagnol s'engager dans un nouveau code de conduite.

L'accord, qui "servira de référence pour d'autres sports professionnels", vise à renforcer une relation souvent tendue entre la Liga et la RFEF. Le nouveau code de conduite encourage "un dialogue honnête et sincère et facilite de bonnes relations entre les différentes institutions de football", a déclaré le CSD. Il y a également un engagement à travailler ensemble pour renforcer la réputation mondiale de l' en tant que "pays pour la sécurité sportive" dans le cadre d'une candidature soutenue par le gouvernement pour accueillir la 2030.

Javier Tebas et Luis Rubiales ont souvent été en désaccord au cours des dernières années, en particulier au sujet des plans pour organiser des matchs de football espagnols à l'étranger. La RFEF a bloqué les plans de la Liga d'organiser un match de championnat entre Barcelone et Girona à Miami, malgré la création d'un tournoi de la Supercoupe d'Espagne remanié et son organisation en Arabie saoudite en janvier de cette année.