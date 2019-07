Uber Eats célèbre les supporters de l’OM

Le nouveau sponsor maillot de l'OM va rendre hommage à ses supporters et à l'histoire du club lors d'une campagne publicitaire lancée cette semaine.

Annoncé comme le nouveau partenaire de l' au début du mois de juillet, Uber Eats entend bien entrer dans le coeur des fans du club phocéen. Le nouveau sponsor maillot de l'OM va profiter de la sortie du nouveau maillot du club résidant au Stade Vélodrome afin de mettre en place une campagne publicitaire à l'honneur de l'histoire du club mais surtout des fervents supporters de l'Olympique de Marseille.

Uber Eats change la couleur de son logo sur le maillot de l'OM

Uber Eats a décidé de rendre hommage au club et aux supporters en mettant en place plus de 6 000 affiches qui seront visibles dans les rues de Marseille afin de mettre en lumière l'histoire du club phocéen qui fête ses 120 ans en 2019. Des affiches célébrant les supporters de l'Olympique de Marseille, et ce peu importe d'où ils viennent, qu'ils soient supporters de père en fils, ou bien "d'adoption", à savoir ceux qui ne vivent pas à Marseille. Un photographe, en l'occurrence, Olivier Amsellem, a photographié en portrait de nombreux supporters de l'OM.

Ces supporters du club phocéen illustrent que Marseille a vécu, vit et vivra grâce et à travers le fameux 12ème homme, les passionnés supporters de l'OM. Les affiches couvriront le secteur de la Joliette à Castellane en passant par la Canebière, le Vieux Port, la Plaine, la gare Saint-Charles, rue de Rome, Boulevard Baille, Lieutard, Lodi et le cours Julien. Qui plus est, un film sera dévoilé lors du match contre , ce dimanche 4 août, afin de rester dans le thème et de rendre un autre hommage aux fans de l'OM.

L'article continue ci-dessous

Le sponsor Uber Eats ne plaît pas (du tout) aux supporters de l'OM

La rencontre de gala opposant l'OM à Naples sera surtout l'occasion de voir pour la première fois les joueurs d'André Villas-Boas porter leur nouveau maillot en compagnie de leur sponsor Uber Eats, d'où le timing choisi par l'application de livraison de repas pour lancer cette campagne publicitaire.

"Uber Eats est une marque internationale que l'on est heureux d'accueillir. On est impatient de démarrer le travail en commun", déclarait Jacques-Henri Eyraud le 1er juillet dernier lors de la reprise de l'entraînement et de la présentation de son nouveau partenaire. Un mois plus tard, le partenariat entre Uber Eats et l'OM est définitivement lancé et l'application de livraison de repas compte bien rentrer dans le coeur des supporters de l'OM.