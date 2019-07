Marseille - Le sponsor Uber Eats ne plaît pas (du tout) aux supporters

L’OM a présenté ce lundi son nouveau sponsor, Uber Eats, mais sa couleur verte sur le maillot blanc ne passe pas auprès des supporters.

Suite à la fin de son partenariat avec Orange, l’ a dû trouver un nouveau sponsor maillot pour la saison à venir, et c’est finalement l’entreprise américaine de livraison de repas à domicile, Uber Eats, qui a décroché le gros lot, pour une dotation annuelle estimée à 3 millions d’euros. Le club phocéen a annoncé la nouvelle ce lundi, avec une conférence de presse prévue pour l’occasion.

Après les traditionnels discours de début de partenariat, le président Jacques-Henri Eyraud a présenté le maillot domicile de l’OM floqué de son nouveau sponsor maillot. Uber sera donc inscrit en noir, tandis que Eats restera vert. "Notre logo est noir et vert. On l'a détourné en blanc sur les maillots de couleurs sombres. C'est juste une question de visibilité", s’est justifié Stéphane Ficaja, manager général de l’entreprise en Europe de l’Ouest et du Sud.

Uber Eats en vert et contre tous. #OM pic.twitter.com/tktjHhg3Fp — Alexandre Jacquin (@AJac13) 1 juillet 2019

Les supporters lancent leur hashtag de protestation

Problème, cela ne passe pas du tout auprès des fans de la première heure, qui refusent de voir apparaître sur le maillot une autre couleur que celles de l’OM : le blanc et le bleu. Un hashtag a même été créé par ces derniers : #PasDeVertSurNotreMaillot. Ambiance. "On a déjà subi trop d’insultes à nos valeurs et nos couleurs, M. Eyraud, celle-ci une peut pas passer", a déclaré le groupe de supporters de la Vieille Garde.

On a déjà subi trop d'insultes à nos valeurs et nos couleurs, @jheyraud celle-là ne peut pas passer. #PasDeVertSurNotreMaillot #OM 🔵⚪️ pic.twitter.com/JNfur3ZE02 — VieilleGardeCU84 (@VGCU84) 1 juillet 2019

Ci-dessous, nous vous proposons donc un florilège des nombreux tweets publiés par les supporters marseillais sur Twitter.

Coucou mes p’tits loulous, avec le code promo « JHE10 » vous aurez -10% sur votre prochaine commande sur Uber Eats, la totalité de vos commandes servira à acheter un joueur bisous bisous.. pic.twitter.com/pu5YDMGsHj — Frank McCourt 🇩🇿 (@FrankMcCourtoff) 1 juillet 2019

Perso je vais pas jouer la vierge effarouchée, le vert sur le maillot balek un peu, mais là où c’est gênant c’est que le mec d’@ubereats_fr n’a pas arrêté de parler d’histoire et de valeurs. Bah du coup fais un logo tout noir non ? Ta boîte a trois ans personne va être choqué https://t.co/yEqtyZ5T0J — Romain Canuti (@romcanuti) 1 juillet 2019

Qui se rappelle quand à la question "Pourquoi le "Eats" de Uber Eats est vert sur le home ?", le mec a répondu "Il est blanc sur les autres maillots mais sur le home, blanc sur blanc on aurait rien vu."



Meilleur moment de la conf' — PoF (@PoF28) 1 juillet 2019

Sans parler du choix de sponsor plus que douteux, c'est vraiment immonde ce vert sur le maillot @jheyraud ! Pourtant ils savent faire dans d'autres couleurs quand ils le veulent bien chez Uber Eats ... Alors pourquoi pas pour nous ?!#PasDeVertSurNotreMaillot #OM 🔵⚪️ pic.twitter.com/pjByebURTP — Flo Ⓜ️ ⭐ (@floreange) 1 juillet 2019