Uber Eats fait marche arrière et change la couleur de son logo sur le maillot de l'OM

Le sponsor maillot de l'OM a entendu les supporters et a fait machine arrière en changeant la couleur de son logo.

Suite à la fin de son partenariat avec Orange, l’OM avait présenté lundi son nouveau sponsor, Uber Eats, mais sa couleur verte sur le maillot blanc ne passait pas auprès des supporters qui ont longuement critiqué cette décision sur Twitter notamment avec le mot-dièse #Pasdevertsurnotremaillot.

#PasDeVertSurNotreMaillot : @ubereats_fr propose une correction sur la couleur du logo sur le maillot de l' @OM_Officiel ! Qu'en pensent les fans de l' #OM ? pic.twitter.com/upx1OEcHMm — Goal (@GoalFrance) 3 juillet 2019

En effet, une frange de supporters phocéens ont fait entendre leur mécontentement de manière assez sonore, soulignant un refus catégorique de voir apparaître sur la vareuse de leur équipe une autre couleur que celles de l’OM : le blanc et le bleu.

"Nous avons entendu les supporters"

"On a déjà subi trop d’insultes à nos valeurs et nos couleurs, M. Eyraud, celle-ci une peut pas passer", a par ailleurs déclaré le groupe de supporters de la Vieille Garde. Uber Eats a donc décidé de réagir avec la présentation d'un nouveau maillot avec une nouvelle couleur pour le logo.

“Nous avons entendu les supporters de l’ , c’est pour cette raison que nous avons décidé de modifier la couleur du logo. Nous avons à coeur de respecter l’identité du club de l’Olympique de Marseille et nous serons toujours à l’écoute des supporters. L’OM est un club passionné, historique et emblématique en France et notre volonté première est de lui rendre hommage et d’être plus qu’un sponsor.”, a expliqué Stéphane Ficaja, General Manager d'Uber Eats pour l'Europe de l'Ouest et du Sud dans un communiqué.

La nouvelle version des maillots floqués du logo Uber Eats sera disponible dans les boutiques officielles et sur om.net début août pour le début du championnat. Reste à savoir si les supporters de l'OM en feront une indigestion.