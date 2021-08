Turquie : Marcao agrese un coéquipier en plein match !

Marcao, qui a frappé son coéquipier Kerem Aktürkoğlu à Galatasaray, s'est excusé auprès de Kerem et de sa famille.

Galatasaray a entamé sa saison de Süper Lig turque avec une victoire, mais l'agression de Marcao sur Kerem Aktürkoğlu a jeté une ombre sur ce succès inaugural.

En attendant qu'une décision disicplinaire soit prise concernant Marcao à Galatasaray, le défenseur brésilien s'est excusé auprès de Kerem Aktükroğlu et de sa famille dans une vidéo qu'il a partagée sur les réseaux sociaux.

Le défenseur expérimenté a exprimé ses regrets pour ce qui s'est passé et a déclaré : "Je suis conscient que vous n'oublierez pas facilement ce que vous avez vu lors du match d'hier soir et qu'il y a des fans de Galatasaray qui ne me pardonneront jamais.

"Je le sais parce que je connais très bien les fans de Galatasaray. J'ai succombé à ma colère dans une situation que je pensais juste. En tant que personne qui vit pour sa famille, tout d'abord, j'embrasse les mains des parents de Kerem et demande pardon. Après cela, je m'excuse auprès de mon frère Kerem."

"Je peux comprendre que vous renonciez à moi, je respecte toutes les décisions qui seront prises à mon sujet. Mais j'ai une demande : je dois payer le prix de ce problème, pas ma femme et mes enfants."

Fatih Terim prendra la décision concernant Marcao à Galatasaray

D'autre part, selon les nouvelles du média local Sabah; Marcao, qui a frappé Kerem Aktürkoğlu sur le terrain, n'a pas pris part au déplacement du groupe après son retour à Istanbul au terme du match. Le joueur brésilien a quitté l'aéroport dans un véhicule privé.

L'entraîneur Fatih Terim et le président Burak Elmas ont tenu une réunion de cinq minutes à l'aéroport d'Ordu Giresun après le match.

A Galatasaray, la décision concernant Marcao a été laissée au coach Fatih Terim..

Terim se prononcera sans attendre la décision de la TFF en revoyant les événements.

Pour rappel du contexte, A la 62e minute du match, Marcao, qui est sorti en courant de sa moitié de terrain à un moment où le jeu était arrêté, s'est dirigé vers son coéquipier Kerem Aktürkoğlu.

Des joueurs de Galatasaray ont tenté de faire sortir Marcao de la scène, lui qui a frappé Kerem d'un coup à la tête,

Il a été affirmé qu'il y avait eu une dispute verbale entre Marcao et Kerem avant l'incident, qui s'est reflétée sur les caméras de télévision, et que Kerem a fait un signal de silence à Marcao.

L'arbitre du match, Erkan Özdamar, a donné un carton rouge direct à Marcao après avoir consulté la VAR. Après ce qui s'est passé, Fatih Terim a serré Kerem dans ses bras et a tenté de redonner le moral à son joueur. En revanche, le joueur brésilien n'a pas participé à l'entraînement matinal de l'équipe turque.