Tunisie - Mali : La CAF prend tout son temps

La CAF se retrouve dans un vrai embarras depuis mercredi et le match ayant opposé la Tunisie et le Mali pour le compte de la CAN. Cette partie a été marquée par un arbitrage calamiteux du Zambien Sikazwe et qui a abouti sur une situation aussi loufoque que regrettable.

La Tunisie dans l’expectative

L’arbitre a sifflé le terme de la rencontre avant même que les 90 minutes ne se soient écoulées, ce qui a provoqué la colère des Tunisiens qui perdaient alors 1-0. Malgré les protestations, l’homme en noir est resté inflexible.

Une vingtaine de minutes après ce dénouement cahoteux, la CAF a cherché à faire reprendre la partie. Les Maliens étaient prêts à le faire, mais pas les Tunisiens. Ces derniers se sont réfugiés derrière un article du règlement qui stipule qu’un match qui ne va pas à son terme doit être rejoué dans son intégralité.

Les Aigles de Carthage auront-ils gain de cause comme ils l’espèrent ou seront-ils confrontés à une sanction pour ne pas s’être représentés sur le terrain ? D’après les informations qui circulent, ils risqueraient une punition qui pourrait aller de la perte du match sur tapis vert jusqu’à une élimination du tournoi.

La CAF pas pressée de se prononcer

Pour l’instant, la CAF n’a pas statué sur l’issue de ce match. Dans un communiqué publié ce jeudi, elle a indiqué avoir « recueilli tous les rapports nécessaires auprès des officiels présents à cette rencontre ». Et les documents en question sont « actuellement transmis aux organes spécialisés compétents de la CAF ». Les instances ont aussi précisé qu’aucun autre commentaire ne sera fait à propos de cet imbroglio.

En attendant de savoir les décisions qui vont être prises, le constat à l’instant T c’est que cette parodie ne rend pas honneur au football africain. C’est une très mauvaise image qui est renvoyée vers toute la planète : celle de l’amateurisme et de l’incompétence. L’affront essuyé en mondovision ne sera pas facile à oublier.

A noter, pour la petite histoire, que Sikazwe avait déjà fait parler de lui par le passé. En 2018, il avait été suspendu provisoirement par la CAF pour suspicion de corruption à l’occasion d’un match Ligue des Champions africaine entre l’ES Tunis et le Primeiro Agosto.